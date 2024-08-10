РКК открыл горячую линию по поиску близких пострадавших в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Российский Красный Крест (РКК) открыл горячую линию для поиска родных, пострадавших в результате событий в Курской области, заявил в своем официальном телеграм-канале председатель организации Павел Савчук.

Он уточнил, что позвонить на линию можно будет круглосуточно. Люди, потерявшие связь со своими родственниками, смогут обратиться за помощью по номеру (800) 250-56-29.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а потом и заставить украинцев перейти в отступление.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

В ночь на 10 августа на территории региона, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Представители Национального антитеррористического комитета подчеркнули, что Украина предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде российских регионов.