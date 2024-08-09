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Жители приграничных районов Курской области получат единовременные выплаты в связи с введенным ранее режимом ЧС федерального характера, сообщает пресс-служба МЧС России.

В таком случае полагается единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей, при частичной утрате имущества первой необходимости выплачивается 75 тысяч рублей, а при полной – 150 тысяч рублей.

В свою очередь, выплаты родственникам погибших составляют 1,5 миллиона рублей. Для тех, кто получил легкий вред здоровью, выплачивается 300 тысяч рублей, в случае среднего или тяжкого вреда – 600 тысяч рублей.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, российские военные сумели остановить продвижение противника вглубь территории РФ.

Утром 9 августа в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера и федеральный уровень реагирования. Губернатор региона Алексей Смирнов назвал оперативную обстановку в области сложной. Такой же остается и обстановка в Суджанском районе. Людей оттуда эвакуируют во время затишья от обстрелов со стороны ВСУ. Из муниципалитета вывезли всех детей, однако там остались пожилые люди.

По последним данным, в регионе погибли четыре мирных жителя. При этом пострадали 66 человек, в числе которых оказались 9 детей.

В свою очередь, украинские формирования потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

