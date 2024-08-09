Минцифры: режим аварийного межсетевого роуминга введен в Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

На всей территории Курской области ввели режим аварийного межсетевого роуминга между операторами связи. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"В 11 часов сегодня с учетом того, что регион находится в режиме ЧС, мы ввели режим аварийного межсетевого роуминга. Он позволяет абонентам любого оператора подключаться к базовым станциям любого оператора", – сказал Шадаев.

Он добавил, что это позволяет решить вопрос связи на территории области.

В пресс-службе Минцифры РФ отметили, что, если у абонента перестанет ловить его оператор, телефон автоматически подключится к другому.

Ранее Минцифры сделали бесплатными связь и мобильный интернет в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах Курской области до окончания режима ЧС. Отмечается, что инициатива будет действовать даже при минусовом балансе. За входящие звонки также не будет взиматься плата.

До тысячи украинских боевиков попытались захватить территорию Курской области 6 августа. Российские военнослужащие сумели остановить продвижение ВСУ, а позднее силы Украины перешли в отступление. К текущему моменту украинские формирования потеряли 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

На фоне не прекращающихся атак со стороны ВСУ с 6 августа число пострадавших мирных жителей выросло до 66 человек, включая 9 детей, погибли 4 мирных жителя.

Власти приняли решение отнести ситуацию на территории Курской области к ЧС федерального характера. В регионе также установили федеральный уровень реагирования.

