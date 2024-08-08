Белостоцкий: ВСУ не продвинулись вглубь Курской области и начали отступление

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не продвинулись вглубь Курской области и начали отступление. Об этом сообщил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.

ВС РФ активно поражают технику и боевые силы противника, добавил он. Белостоцкий подчеркнул, что на данный момент из приграничных населенных пунктов Курской области были эвакуированы около трех тысяч жителей, при этом 1,5 тысячи находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

"Все население, которое нужно было эвакуировать, мы эвакуировали", – уточнил он, добавив, что все желающие покинули обстреливаемые территории на бронированных машинах. Белостоцкий уточнил, что вывоз населения происходит ночью под прикрытием ПВО и РЭБ.

На фоне произошедшего система здравоохранения Курской области показала хорошие результаты, эффективно справившись со всеми поставленными задачами в первые сутки, благодаря чему удалось спасти всех раненых, заверил врио заместителя губернатора региона.

Кроме того, все эвакуированные получают психологическую помощь от специалистов МЧС РФ, рассказали в пресс-службе ведомства. Всего в Курской области развернут 21 пункт временного размещения для граждан, а также штаб для взаимодействия служб и ведомств.

Около тысячи украинских солдат вторглись на территорию Суджанского района Курской области 6 августа. Вступив с ними в бой, армии России удалось остановить продвижение ВСУ на территорию РФ. Потери украинских формирований на данном направлении составили 315 человек и не менее 54 единиц техники, среди которых 7 танков.

34 пострадавших мирных жителей, среди которых 5 детей, в настоящее время проходят лечение в стационарах. Известно также об одной погибшей девушке.

Кроме того, в результате атаки украинского дрона был ранен военный корреспондент Евгений Поддубный. Он получил тяжелые ранения и был доставлен в местную больницу. Впоследствии Поддубный пришел в сознание. Его и еще восемь пострадавших отправили в Москву для дальнейшего лечения.

