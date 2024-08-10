Ракетная опасность объявлена в Курской области

Фото: Министерство обороны РФ

Ракетную опасность объявили на территории Курской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", – обратился он к населению области.

До тысячи украинских военных проникли на территорию Курской области 6 августа. В результате боев российским войскам удалось остановить их, а потом и заставить украинцев перейти в отступление.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом направлении составили до 945 человек. Также ВСУ потеряли 102 единицы техники, включая 12 танков. В результате украинских атак погибли 4 мирных жителя, еще 66 человек пострадали.

В ночь на 10 августа на территории региона, а также в Брянской и Белгородской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Представители Национального антитеррористического комитета подчеркнули, что Украина предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки в ряде российских регионов.