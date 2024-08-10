Свыше 76 тыс человек временно переселили из приграничных районов Курской области

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Свыше 76 тысячи человек временно переселили из приграничных районов Курской области благодаря работе оперативного штаба, рассказал официальный представитель МЧС РФ в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что отселение жителей в более безопасные места было и до сих пор является главной задачей в работе штаба.

В свою очередь, сбор необходимых вещей пострадавшим в области начался и в 14 штабах "Москва помогает". Так, скоро из столицы отправятся людям такие необходимые товары, как продукты питания, одежду, средства личной гигиены, хозяйственные товары и многое другое.

Боевики ВСУ проникли на территорию Курской области 6 августа. Российские войска дали отпор, остановили продвижение противника и заставили его перейти в отступление.

Сергей Собянин сообщил о направлении сил и ресурсов Москвы на помощь Курской области. Город помогает создавать условия для пребывания граждан в пунктах временного размещения. За сутки в Курской области обустроены 24 таких пункта. Там могут разместиться до 20 тысяч человек, уточнил мэр.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о прибытии 424 человек из Курской области, 330 из которых – дети.