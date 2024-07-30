Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из числа иноагентов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Максим Галкин, признанный в России иноагентом, подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из данного реестра. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

"В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича. Дата заседания не назначена", – рассказали в пресс-службе.

Российского артиста признали иноагентом в сентябре 2022 года. Минюст РФ указал Украину как иностранный источник финансирования Галкина.

В мае 2023-го пародист обратился в Замоскворецкий суд Москвы, пытаясь оспорить свой статус, однако в удовлетворении исковых требований ему было отказано. В мае того же года член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что поклонники примут Галкина только после того, как тот "заклеймит фашистский киевский режим, Зеленского и его окружение".