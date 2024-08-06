Галкин опроверг информацию о планах Пугачевой дать сольный концерт в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ) опроверг информацию о том, что певица Алла Пугачева может дать в России большой концерт до конца года. Об этом сообщает News.ru.

На своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Галкин назвал данные сообщения выдумками. Он выразил удивление, что желание Пугачевой отстоять правду в судах разных инстанций воспринимается как попытки вернуться в страну.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у Пугачевой в отношениях с российским народом "что-то сломалось". Так Захарова ответила на вопрос, сильна ли по-прежнему народная любовь к певице. Дипломат также добавила, что в свое время у Пугачевой что-то "ломалось" в отношениях со многими.

