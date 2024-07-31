Захарова: у Пугачевой "что-то сломалось" в отношениях с народом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

У певицы Аллы Пугачевой в отношениях с российским народом "что-то сломалось". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Так она ответила на вопрос, сильна ли по-прежнему народная любовь к певице.

Захарова напомнила интервью композитора Микаэла Таривердиева, в котором он рассказал, чем закончился его творческий тандем с Пугачевой.

"Я сошлюсь на его интервью, оно есть в Сети, в котором он рассказывал о том, как впервые увиделся с молодой исполнительницей, той самой, о которой вы сейчас сказали, и был потрясен и поражен ее артистическими данными", – отметила Захарова.

По словам композитора, они с Пугачевой работали, записывали песни, периодически возвращаясь к сотрудничеству, а потом все "обрубилось". Дипломат привела слова Таривердиева: ""Вы знаете, а потом что-то случилось, что-то сломалось, и мне это стало уже неинтересно, каждый пошел своим путем".

"И вот именно эту фразу я и хочу повторить. Может быть, он сказал чуть в других словах и выражениях, но смысл был такой – каждый пошел своим путем, и уже неинтересно, что-то сломалось", – отметила Захарова.

Она также добавила, что в свое время у Пугачевой что-то "ломалось" в отношениях со многими.

"Но вот что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне – у нее с народом. А произведения останутся, их будут слушать, их будут перепевать. Все это будет жить, как это было и раньше", – заключила Захарова.

Ранее в Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом и лишить имущества на территории России за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он обратил внимание, что народная артистка опубликовала в соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве.

Однако Минюст не увидел обстоятельств для признания Пугачевой иноагентом. Однако в ведомстве пообещали рассмотреть этот вопрос при установлении в ее действиях признаков иноагента.

