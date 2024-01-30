Михалков заявил, что Пугачева при возвращении в РФ не вернет свой статус

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Певица Алла Пугачева, которая уехала из России в 2022 году после начала СВО, в случае возвращения в страну не вернет свой статус и не займет прежнее место. Об этом ТАСС сообщил председатель Союза кинематографистов России, народный артист Никита Михалков.

"Никогда. То же место, которое она занимала, она не займет никогда", – сказал режиссер.

Михалков добавил, что будет работать с артистами, вернувшимися в страну, если увидит, что они изменили свою позицию. С его слов, он не может работать без уважения к человеку. В качестве примера Михалков привел Ирину Горбачеву, которая с самого начала была против спецоперации, а потом, по его словам, она изменилась и поменяла свою точку зрения.

Ранее Владимир Путин отреагировал на критику некоторых деятелей культуры во время проведения СВО. Президент подчеркнул, что каждый имеет право на свое мнение. Однако, считает он, одно дело, когда это лишь личная точка зрения человека, а другое – когда это мнение вредит стране, например, перечисляя деньги в поддержку Украины.

Также российский лидер уточнил, что деятели культуры перед высказыванием своей позиции касательно спецоперации должны учитывать мнение людей и настроения в обществе.

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