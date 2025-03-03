Галкин опубликовал свежее фото Пугачевой после скандала

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Российский шоумен и комик Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) в ответ на просьбы подписчиков опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ) свежую фотографию певицы и своей супруги Аллы Пугачевой, передает Pravda.Ru.

"Поздравляю мою любимую с праздником желтых цветов", – написал он под снимком, на котором запечатлена Пугачева в ярко-желтом костюме на фоне голубого бассейна.

Ранее Галкин поздравил жену с первым воскресеньем весны и опубликовал несколько снимков. На них Пугачева позировала на ступеньках дома, а также в беседке с детьми. После этого пользователи упрекнули юмориста в том, что он пытался их обмануть – все фотографии были сделаны в прошлые годы.

В свою очередь, шоумен признался, что действительно опубликовал старые фотографии, и выложил новый снимок.

Между тем движение "Ветераны России" призвало лишить Пугачеву и Галкина родительских прав. Общественники считают, что постоянные переезды и жизнь в разных странах негативно отражаются на психологическом здоровье детей, которым нужна стабильная окружающая среда. Глава движения Ильдар Резяпов указал, что сын и дочь супругов из-за разъездов вынуждены часто приспосабливаться к новым условиям.