"Ветераны России" призвали лишить Пугачеву и Галкина родительских прав

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов (Максим Галкин признан иноагентом в РФ )

Движение "Ветераны России" обратилось с просьбой к уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой лишить российскую исполнительницу Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов в РФ) родительских прав. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на представителей организации.

По словам общественников, не прекращающиеся переезды и жизнь в разных странах негативно отражаются на психологическом здоровье детей, которым необходима стабильная окружающая среда. Глава движения Ильдар Резяпов отметил, что сын и дочь Пугачевой и Галкина из-за разъездов должны постоянно приспосабливаться к новым условиям.

Резяпов напомнил, что в этом году дети певицы не приступили к обучению в израильской школе, а вместо этого в конце июля уехали с матерью в Латвию. Аналогичная ситуация произошла в прошлом году, когда семья перебралась на Кипр. Он считает, что сын и дочь Пугачевой и Галкина должны учиться в российской школе, приверженной традиционным ценностям.

"Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития", – отметил общественник, добавив, что движение будет настаивать на тщательной проверке и на принятии необходимых мер.

В 2022 году Галкин и Пугачева улетели из Москвы в Тель-Авив вместе с детьми. Свой отъезд шоумен объяснил тем, что в России возникли финансовые трудности. Позже информацию об отъезде подтвердила Примадонна, опубликовав фото из Израиля в своих соцсетях.

В другой стране артисты жили до того момента, пока не обострился палестино-израильский конфликт 7 октября 2023 года. После этого, по данным некоторых СМИ, Пугачева вместе с детьми улетела на Кипр, где находится их купленная в 2017 году вилла стоимостью свыше двух миллионов долларов.

