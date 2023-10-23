Пугачева с детьми уехала на Кипр после обострения конфликта в Израиле – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, вылетев на Кипр. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на окружение певицы.

По данным источников издания, Примадонна планирует провести с детьми на Кипре около года. В 2017 году Пугачева приобрела на острове виллу с видом на море стоимостью более двух миллионов долларов.

Благодаря покупке недвижимости певица получила гражданство Кипра. Резидентами страны также стали ее дети.

Помимо этого, издание отмечает, что внешний вид Пугачевой ухудшился. Она якобы находится в подавленном состоянии и ни с кем не общается.

В апреле 2023 года Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан в РФ иноагентом), по некоторым данным, продали свой замок в деревне Грязь. Артисты покинули Россию, переехав жить в Израиль. При этом Пугачева приезжала в Москву в мае, чтобы проститься с покойным модельером Валентином Юдашкиным.



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