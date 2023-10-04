На Аллу Пугачеву и Кристину Орбакайте подали в суд из-за пирса

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На народную артистку СССР Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте подали в суд с требованием предоставить доступ к береговой полосе водоема. Об этом сообщила Агентству "Москва" помощник председателя Солнечногорского городского суда Подмосковья Екатерина Белоусова.

Иск подал бизнесмен из Саратова Анатолий Рыськов, который обанкротился в июле этого года. Он требует, чтобы исполнительницы снесли пирс, тем самым предоставили свободный доступ к водоему, расположенному на границе двух земельных участков Пугачевой и Орбакайте. При этом в заявлении не уточняется, кем приходится им мужчина.

Третьим лицом по делу проходит комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска.

По информации источника, суд назначил слушание по этому делу на 31 октября.

Такой же иск был подан бизнесменом к певцу Филиппу Киркорову, заявляя, что пирс возле дачи исполнителя мешает ему рыбачить, однако суд отказал ему в удовлетворении иска.

Ранее власти Солнечногорска обратились в мировой суд в Москве и потребовали взыскать задолженность по аренде участка с эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Отмечается, что артистка длительное время не платила за участок в Подмосковье. Суд готов рассмотреть заявление без присутствия сторон и принять решение. В случае несогласия с ним у каждой стороны будет возможность его обжаловать.

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