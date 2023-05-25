Администрация Солнечногорска потребовала взыскать с Пугачевой 50 тыс рублей арендной платы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Власти Солнечногорска обратились в мировой суд в Москве и потребовали взыскать задолженность по аренде участка с эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Об этом рассказали в Тверском районном суде столицы.

"Судом получено заявление администрации Солнечногорска о взыскании задолженности с Пугачевой на сумму около 50 тысяч рублей", – передает ТАСС сообщение суда.

Отмечается, что артистка длительное время не платила за участок в Подмосковье. Суд готов рассмотреть заявление без присутствия сторон и принять решение. В случае несогласия с ним у каждой стороны будет возможность его обжаловать.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Позже артистка подтвердила, что покинула Россию.

25 мая стало известно, что Пугачева с апреля 2021 года не платила за арендуемый участок в Солнечногорске. Уточнялось, что речь идет об участке, который находится в районе деревни Бережки.

