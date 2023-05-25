Алла Пугачева больше двух лет не платила за аренду участка в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Алла Пугачева | Новости"

Певица Алла Пугачева с апреля 2021 года не платила за арендуемый участок в Солнечногорске. Комитет по управлению окружным имуществом за это подал на нее в суд, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Солнечногорска.

"<…> комитетом по управлению имуществом 07.04.2023 направлено исковое заявление в мировой суд № 367 Тверского района Москвы о взыскании задолженности, образовавшейся с апреля 2021 года", – говорится в сообщении.

Участок находится в районе деревни Бережки.

В сентябре прошлого года Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что певица уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов.

Недавно в СМИ появилась информация, что Пугачева лишилась последнего источника дохода в России – дизайнерского. Разработанные ею модели обуви и аксессуаров перестали продаваться в магазинах бренда "Эконика". Однако "Эконика" позднее заявила, что не прекращала работу с брендом Alla Pugachova, под которым артистка выпускала собственную линейку одежды.