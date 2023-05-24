Пугачева закрыла последний бизнес в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Алла Пугачева лишилась последнего источника дохода в России – дизайнерского. Разработанные ею модели обуви и аксессуаров перестали продаваться в магазинах бренда "Эконика", сообщает сайт "Комсомольской правды".

С сайта компании пропала почти вся одежда, которая продавалась под именем певицы. Сейчас там можно найти только несколько моделей обуви, однако продаются они с серьезными скидками, например, за 5 тысяч рублей вместо 19 тысяч.

В "Эконике" объяснили, что коллекцию Пугачевой пока просто переименовали в "Премиум". Тем не менее там подчеркнули, что никаких товаров под брендом знаменитости они выпускать больше не планируют.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Пугачева подала заявку на закрытие своей последней компании в России – ООО "АБП", которая занималась записью и изданием песен, организацией концертов. В компании певице принадлежала доля в 100%.

