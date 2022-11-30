Пугачева подала заявку на закрытие своей последней компании в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народная артистка СССР Алла Пугачева запустила процесс ликвидации своей последней в России компании, сообщает РБК со ссылкой на базу данных "Спарк".

Речь идет об ООО "АБП", в которой Пугачевой принадлежит 100%. Заявление о ее ликвидации подали 23 ноября. Больше у артистки нет действующих компаний в России.

Компания "АБП" может вести деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений, в области телевизионного и радиовещания, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Позже народная артистка СССР подтвердила, что покинула Россию.

Пугачева также сообщила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что холопы стали рабами. Кроме того, она опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).



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