Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российская рок-певица Земфира намекнула на выход нового музыкального альбома. Об этом артистка заявила в официальном фан-сообществе в соцсети "ВКонтакте".

Певица поделилась картинкой с изображением ребенка с черными волосами на красном фоне. Внизу снимка расположена дата 8 октября 2022 года. Пользователи предположили, что так Земфира намекнула на выход нового альбома.

Кроме того, певица запланировала отправиться в мировой тур после 8 октября. Фанаты Земфиры утверждают, что он может быть приурочен к предстоящим песням. Концерты организуют с октября по ноябрь текущего года в таких городах, как Вена, Прага, Оффенбах, Гамбург, Берлин, Париж, Гаага, Лондон и многих других.

Ранее Земфира заявила, что пандемия COVID-19 уничтожила профессию музыканта, а в индустрии наступили темные времена. Артистка утверждала, что потерянные билеты на концерты – ничто по сравнению с потерянной профессией.

Земфира выпустила мини-альбом, который не был анонсирован

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