Пугачева заявила, что рада ненависти в свой адрес

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые опубликовала пост в соцсетях после сообщений об отъезде из России, сообщает "Газета.ру".

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", – написала она в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Ее пост прокомментировала телеведущая Ксения Собчак.

"Им, увы, нравятся те, кого "назначили" нравиться. В этом трагедия", – отметила журналист.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что певица уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Однако концертный директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что ей ничего неизвестно по поводу отъезда певицы.

До этого также сообщалось, что Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".



Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!