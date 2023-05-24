В "Эконике" сообщили, что сеть не прекращала работу с брендом Пугачевой

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Сеть магазинов женской обуви и аксессуаров "Эконика" не прекращала работу с брендом Alla Pugachova, под которым Алла Пугачева выпускала собственную линейку одежды. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сети.

Как рассказали в компании, осенью 2021 года коллекция Пугачевой была ребрендирована в Ekonika Premium.

"С тех пор у нас ничего не изменилось – мы как развивали, так и продолжаем развивать эту линию", – сообщили в пресс-службе, отметив, что товары под брендом Alla Pugachova все еще могут продаваться на сайте магазина и маркетплейсах.

Представители сети также подчеркнули, что ценят работу с поставщиком линии товаров. Однако сама "Эконика" не имеет отношения к дизайну и производству коллекции.

До этого СМИ, заметив пропажу большей части товаров из линии Пугачевой на сайте сети, решили, что Пугачева закрыла бизнес. Единичные товары из линейки певицы продавались с большими скидками. Одежда полностью пропала из каталога.

