Помощница Пугачевой заявила, что певица улетела из России несколько дней назад

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Алла Пугачева улетела из Москвы несколько дней назад, сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу артистки Елену Чупракову.

Ранее сообщалось, что Пугачева прибыла в Россию 3 мая на похороны модельера Валентина Юдашкина. 6 мая певица появилась на церемонии прощания с модельером на Троекуровском кладбище.

Осенью 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль. Также сообщалось, что певица продала шоумену Стасу Барецкому свой замок в подмосковной деревне Грязь.

В Москве прошла церемония прощания с Валентином Юдашкиным