17:30Шоу-бизнес
Барецкий купил замок Пугачевой, чтобы превратить его в крупнейший в Европе крематорий
Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок российской певицы Аллы Пугачевой за полцены и собирается сделать там крематорий. Впрочем, Барецкий редко проходит мимо таких инфоповодов. К примеру, он рассказывал, что сидел в машине с Михаилом Ефремовым в момент смертельного ДТП.
Барецкий приобрел замок Пугачевой в подмосковной деревне Грязь за 450 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.