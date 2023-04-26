Барецкий купил замок Пугачевой, чтобы превратить его в крупнейший в Европе крематорий

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок российской певицы Аллы Пугачевой за полцены и собирается сделать там крематорий. Впрочем, Барецкий редко проходит мимо таких инфоповодов. К примеру, он рассказывал, что сидел в машине с Михаилом Ефремовым в момент смертельного ДТП.

Барецкий приобрел замок Пугачевой в подмосковной деревне Грязь за 450 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.