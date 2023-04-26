Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:30

Шоу-бизнес

Барецкий купил замок Пугачевой, чтобы превратить его в крупнейший в Европе крематорий

Барецкий купил замок Пугачевой, чтобы превратить его в крупнейший в Европе крематорий

Стас Барецкий заявил, что собирается сделать крематорий в купленном у Пугачевой замке

Шоумен Барецкий заявил, что стал владельцем замка Пугачевой в подмосковной деревне Грязь

Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Москвичам рассказали о долгах за коммуналку у звезд российского шоу-бизнеса

Алла Пугачева продала замок в Грязи за 1 млрд рублей

Подмосковный замок Аллы Пугачевой нашел покупателя

"Актуальный репортаж": российские блогеры начали выпрашивать у подписчиков деньги

"Актуальный репортаж": на элитный автопарк Волочковой наложили арест

Новости часа: Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Серп и Молот

Шоумен Стас Барецкий заявил, что купил замок российской певицы Аллы Пугачевой за полцены и собирается сделать там крематорий. Впрочем, Барецкий редко проходит мимо таких инфоповодов. К примеру, он рассказывал, что сидел в машине с Михаилом Ефремовым в момент смертельного ДТП.

Барецкий приобрел замок Пугачевой в подмосковной деревне Грязь за 450 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика