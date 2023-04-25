Козловский намерен вновь подать иск к общественнику Бородину

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Актер Данила Козловский планирует подать еще раз иск к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом сообщает Life.ru.

Бородин обращался в столичную прокуратуру с просьбой проверить Козловского на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. По его словам, актер публично осуждал проведение спецоперации.

На фоне произошедшего депутаты Госдумы потребовали от Минкульта РФ отменить спектакли с участием Козловского. Актер должен быть сыграть в пяти постановках в Москве и Санкт-Петербурге в мае.

После случившегося Козловский подал в Пресненский районный суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Бородину.

Позже стало известно, что суд не принял иск. По словам Бородина, Козловский неверно составил документ и сделал это только для привлечения внимания СМИ.

