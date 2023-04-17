В Госдуме призвали запретить концерты Jah Khalib

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой запретить проведение концертов рэп-исполнителя Jah Khalib. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

"Из СМИ… мне стало известно о том, что музыкант Бахтияр Мамедов, известный под псевдонимом Jah Khalib, открыто выразивший свою поддержку вооруженным силам Украины, планирует концерты 23 апреля в Москве (Крокус Сити Холл), 25 апреля в КСК М-1 Арена (Санкт-Петербург) и 25 ноября в Барвиха Luxury Village", – отметила депутат.

По ее словам, музыкант в соцсетях выложил запись с указанием, что прибыл в Киев. Он отметил, что перемещается из укрытия в укрытие. Кроме того, Мамедов подчеркнул, что восхищается украинцами.

В связи с этим Лантратова попросила генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить данные публикации и при необходимости принять меры прокурорского реагирования, в частности запретить проведение концертов рэпера.

Ранее сообщалось, что концерты певца Валерия Меладзе, которые были запланированы на апрель в Новосибирске, Барнауле и Кемерове, не состоятся. Кроме того, власти Краснодара отменили запланированный на апрель концерт Ани Лорак.

Также концерты группы "ДДТ" в трех городах России перенесли на неопределенный срок. Речь шла о запланированных на 2023 год концертах в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.

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