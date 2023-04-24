Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В Театре Наций по техническим причинам отменили запланированные на 26 и 27 апреля показы спектакля "Сказка про последнего ангела" с Лией Ахеджаковой, сообщается на сайте учреждения.

"Сдать билеты, приобретенные в кассе, можно до 10 мая включительно. Приносим свои извинения", – указано в сообщении театра.

Премьера спектакля Андрея Могучего "Сказка про последнего ангела" состоялась 1 ноября 2019 года. В постановке играют Лия Ахеджакова, Муся Тотибадзе, Анна Галинова, Данила и Павел Рассомахины, Глеб Пускепалис, Павел Комаров и другие артисты.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой возбудить против Ахеджаковой три уголовных дела по статьям о госизмене, дискредитации Вооруженных сил РФ и разжигании вражды. Народной артистке РФ в совокупности может грозить до 20 лет лишения свободы.

В марте этого года Лия Ахеджакова уволилась по собственному желанию из театра "Современник". Актриса собирается заняться гастрольной деятельностью. При этом она подчеркнула, что не планирует покидать Россию.

"Тайны кино": Лия Ахеджакова



