Лия Ахеджакова сообщила об уходе из "Современника"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник". Об этом она сообщила "Новой газете" (лишена свидетельства о регистрации в качестве СМИ), говорится в телеграм-канале издания.

Она рассказала, что написала заявление об уходе по собственному желанию еще 10 марта. Теперь артистка собирается заняться гастрольной деятельностью. Ахеджакова подчеркнула, что покидать Россию не планирует.

Летом прошлого года появились сообщения об отмене в "Современнике" спектаклей с участием Ахеджаковой. Тогда театр опровергал эту информацию. Однако уже 8 февраля этого года стало известно, что из репертуара театра убрали спектакль "Игра в джин", последний с участием актрисы.

После этого актриса сообщила, что ролей в театре у нее не осталось. 10 марта стало известно, что Ахеджакова написала для "Новой газеты" письмо, в котором попрощалась с "Современником". Она вспомнила свои годы в театре, в частности работу с украинским актером Богданом Ступкой в Киеве.

"Тайны кино": Лия Ахеджакова

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