В ГД предложили заменить "дипфейком" Барбару Брыльску в "Иронии судьбы"

Фото: YouTube/Киноконцерн "Мосфильм"

Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила вырезать польскую актрису Барбару Брыльску из фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" после того, как актриса назвала россиян "проклятыми Богом людьми".

"Брыльска сделала свой выбор. <...> Наша страна подарила ей славу и почет, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", – написала парламентарий в своем телеграм-канале.

К публикации Занко приложила смонтированное ей видео, на котором лицо Брыльской в одном из фрагментов "Иронии судьбы" с помощью технологии "дипфейк" заменено лицом актрисы Валентины Талызиной, которая озвучила ее в фильме.

Депутат подчеркнула, что забвение – это самое худшее, что может произойти с актером.

Идею Занко не поддержала ее коллега, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с "Газетой.ру" она заявила, что такие манипуляции "уничтожат фильм".

"Нужно отличать художественные произведения от высказываний участвующих в них граждан. Кино – вообще коллективное творчество. <...> Мало ли кто там из них что сказал, мы не можем из-за этого уничтожить художественное произведение", – сказала депутат.

Она предложила Занко посетить их комитет, где бы ей объяснили, в чем она не права.

Ранее Елена Драпенко предложила создать федеральный закон, который позволит лишать артистов указом президента их званий. Так она отреагировала на ситуацию с проукраинским лозунгом, который на своем концерте произнес признанный в РФ иноагентом Максим Галкин.



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