В Госдуме предложили лишить российского гражданства Семена Слепакова

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил лишить комика и музыканта Семена Слепакова российского гражданства.

Ранее эмигрировавший в Израиль актер записал новую сатирическую песню, посвященную СВО. Произведение имитирует колыбельную, которую поет мать своему трехлетнему сыну, рассказывая мальчику про его братьев. Старший уехал участвовать в специальной военной операции, в ходе которой погиб. Среднего же мать считает предателем, поскольку он стал IT-специалистом в Европе.





Султан Хамзаев депутат Госдумы Этой песней Слепаков оскорбил большое количество наших сограждан, но в первую очередь – чувства матерей наших воинов, которые защищают нашу родину на фронте. За это он должен ответить по закону. Я бы предложил лишить его гражданства Российской Федерации.

По словам депутата, очевидно, что Слепаков сделал себе имя в России, а также зарабатывал деньги на российском телевидении и корпоративах внутри страны. Однако теперь "поливает грязью" родину из-за границы.

"У Слепакова большая аудитория в социальных сетях. И он пытается воздействовать на нее такими "агрессивно-пацифистскими" песнями, старается разобщить людей", – подчеркнул депутат.

Лишение комика российского гражданства станет наказанием за его действия, заключил Хамзаев.

Ранее в реестр иноагентов была включена певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). В ведомстве пояснили, что она получала средства от иностранных источников, высказывалась против СВО и собирала деньги в поддержку Украины. Сейчас певица проживает за пределами РФ.



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