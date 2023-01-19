Юрист рассказал, что грозит Монеточке за скандальный концерт в Литве

Певицу Монеточку попросили признать иноагентом и отобрать ее московскую квартиру. Артистку хотят наказать за концерт, где она выкрикивала проукраинские лозунги. Вместе с юристом разбираемся, что ей грозит за подобное поведение.

Политическое выступление

Кадры с концерта в Литве попали в Сеть 18 января. На них видно, что Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) вышла на сцену с бело-сине-белым флагом – его используют протестующие против специальной военной операции. Кроме того, вместе с публикой она выкрикивала проукраинские лозунги.

После этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать Монеточку иноагентом и конфисковать ее квартиру в Москве, которую певица хочет продать. Также он указал, что в действиях Гырдымовой есть признаки правонарушения по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Свою просьбу он направил генпрокурору РФ Игорю Краснову.





Виталий Бородин руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Я знаю, что Гырдымова продает квартиру в Москве, и я считаю, что нужно эту квартиру у нее изъять и поддержать наших российских военных. Я думаю, это будет правильно.

По мнению Бородина, начать наказывать за подобные действия стоит и других недовольных действиями РФ граждан. Россия сделала этих артистов известными и дала возможность зарабатывать, подчеркнул он.

"И в какой-то момент, а именно в сегодняшний момент, эти люди начинают продавать нашу страну, но они должны понимать, что они продали не только нашу страну, но и свою душу", – сказал Бородин.

Концерт вызвал негодование и у депутата Госдумы Максима Иванова, который назвал певицу "ломаным грошом". Однако он убежден, что применять санкции к таким артистам будет лишним.

"Уехавших звезд, которые с западных сцен кричат антироссийские лозунги, не нужно никак наказывать, так как самое страшное с ними уже происходит – народное презрение", – заявил депутат.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала тех, кто выкрикивает подобные лозунги, "грязной накипью и пылью". На место таких артистов придут не менее талантливые люди, которые любят свою Родину, подчеркнула она. Ковитиди призвала оценивать такие выходки в рамках действующего законодательства, сообщает Life.ru.

Штраф или срок?

На претензии за концерт в Литве Монеточка ответила в своем телеграм-канале. Певица, по ее словам, не только поддерживает Украину, но и собрала "кучу денег" для беженцев из этой страны во время благотворительного тура вместе с рэпером Noize MC (Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом).

В целом для признания иностранным агентом не обязательно получать финансирование из-за рубежа, такое решение может быть вынесено за поддержку антироссийской позиции и интересов стран Запада. Об этом Москве 24 рассказал юрист Василий Воробьев.





Василий Воробьев юрист В данной ситуации оснований для признания иноагентом предостаточно. По крайней мере, исходя из того, как все сейчас складывается в правовом поле.

Также юрист допустил привлечение Монеточки к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. На первый раз ей грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, при повторном нарушении певица может быть наказана вплоть до уголовной ответственности. Однако для этого Монеточка, которая в настоящее время живет за границей, должна появиться на территории России.

"Экстрадировать преступника теоретически возможно, но только при определенных преступлениях. Например, серийных убийствах или мошенничестве. Но по той статье, которую могут применить к Монеточке, запрос останется без ответа. Если фиксируется повторное нарушение, возбуждается уголовное дело и гражданина объявляют в розыск. Но приговор в его отсутствие вынести не смогут", – объяснил эксперт.

Конфискация имущества за подобные правонарушения действующим законодательством не предусмотрена, поэтому квартиру изъять нельзя, подчеркнул Воробьев. "Частная собственность считается неприкосновенной. Поэтому забрать ее у иноагентов – тех, кто покинул страну, – оснований нет. Если на гражданина не наложено никаких ограничений, он имеет право уезжать из России", – заключил Воробьев.

Ранее свою позицию по конфискации имущества покинувших страну граждан высказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, для подобных действий нужны серьезные изменения в Уголовном кодексе РФ. Решение покинуть страну не является преступлением, подчеркнул Клишас.