В ГД призвали вырезать из российских фильмов эпизоды с "актерами-предателями"

Фото: Агентство "Москва"

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил, что из российских фильмов следует вырезать эпизоды с "актерами-предателями". Об этом он заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Я считаю, что внедрять практику вырезать из фильмов слова и эпизоды актеров-предателей необходимо после проведения опроса и общественного обсуждения по этому вопросу. Это очень важное общественно-политическое решение", – отметил депутат.

Подобное действие парламентарий назвал уместным, но призвал учесть мнение экспертов и специалистов, чтобы избежать резкого падения качества и содержания российских фильмов.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова (признан Минюстом РФ иностранным агентом) после его резонансных заявлений против России.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!