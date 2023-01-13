Минюст РФ включил актера Смольянинова в реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов российского актера Артура Смольянинова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр иноагентов были включены журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий, бизнесмен Анатолий Фурсов, Сергей Кирсанов, Сергей Ухов, Александр Шелест, а также учрежденное журналистом Михаилом Зыгарем (включен в реестр иноагентов) ООО "ТЕНЕС".

В недавнем интервью Смольянинов заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте на Украине, то был бы на стороне ВСУ. Также он признался, что ему наплевать, если от России останется одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его резонансных заявлений.

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