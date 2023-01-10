Мать Смольянинова заявила, что он не собирается воевать на стороне Украины

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российский актер Артур Смольянинов не хочет и не планирует воевать на стороне Вооруженных сил Украины, сказанные им в интервью слова были вырваны из контекста, заявила его мать Мария Смольянинова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Она подчеркнула, что Смольянинов не говорил о желании и планах сражаться за Украину.

"Его несколько раз спросили. Вы солидаризируетесь? Солидаризируетесь? И он говорит: "Нет. Если прямо совсем мне ничего не останется, как сделать выбор, на чьей стороне сражаться, то я буду сражаться за Украину". Но это не значит, что он хочет и собирается сражаться за Украину", – сказала Смольянинова.

Также женщина отметила, что ее сын не хочет, чтобы Россия превратилась в кучу радиоактивной пыли. По ее словам, журналист спровоцировал Смольянинова на сомнительные высказывания, в то время как сам актер принципиально выступает за уничтожение всего ядерного оружия.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после его резонансных заявлений.



В ГД призвали возбудить дело против актера Смольянинова

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