Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова после его резонансных заявлений против России, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее в одном из интервью актер заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины. Также он признался, что ему наплевать на Россию, даже если от страны останется одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел.

После этого депутат Госдумы Султан Хамзаев пообещал обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении артиста. Хамзаев выразил мнение, что Смольянинов должен повторить путь Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом) с уголовным делом.

Депутат также подчеркнул, что с такими актерами нужно немедленно аннулировать государственные контракты по всем фильмам.

При этом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в отношении предателей, которые переметнулись к врагу и желают гибели своей стране, нужно действовать по закону или по правилам военного времени.

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