Актер Фидаров ответил Смольянинову на слова о способности "пристрелить" артиста

Фото: телеграм-канал SHOT

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров ответил Артуру Смольянинову, который заявил о готовности выстрелить в поддерживающего спецоперацию на Украине актера. Его слова приводит портал "ОсНова".

Фидаров отметил, что Смольянинов никогда не сможет "пристрелить" артиста на поле боя. Он уточнил, что это невозможно лишь по той причине, что на поле боя Смольянинова не будет.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что планирует обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова. В интервью заблокированному в РФ изданию "Новая газета Европа" актер сказал, что ему плевать на Россию, даже если от нее останется одна область, а остальное превратится в радиоактивный пепел.



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