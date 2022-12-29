Следствие требует заочного ареста издателя "Медиазоны" Петра Верзилова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следствие просит заочно арестовать основателя и издателя "Медиазоны" (внесена в реестр СМИ-иноагентов) и участника Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Леонида Соловьева.

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте в связи с тем, что Верзилов нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана.

Адвокат отметил, что заседание суда назначено на 9 января 2023 года.

Издатель "Медиазоны" проходит обвиняемым по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства").

Ранее стало известно, что служба безопасности Катара задержала участников группы Pussy Riot, планировавших устроить акцию на финальном матче чемпионата мира по футболу между Аргентиной и Францией. Верзилов и другие участники группы хотели выбежать на футбольное поле, чтобы привлечь внимание к спецоперации на Украине.

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