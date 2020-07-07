СК предъявит обвинение Верзилову по делу о неуведомлении о втором гражданстве

14:15
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
СК РФ возбудил уголовное дело в отношении издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, сообщается на официальном сайте ведомства.
Следователи сообщили, что летом 2019 года у него был обнаружен паспорт гражданина Канады. О наличии второго гражданства он не уведомил государственные органы. По версии следствия, он стал гражданином Канады не позже декабря 2014 года.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ ("Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства").
В настоящее время Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого. Ему будет предъявлено обвинение и выдана подписка о невыезде.
Петр Верзилов является издателем интернет-СМИ "Медиазона". Также он осуществлял активную деятельность в арт-группе "Война". 15 июля 2018 года Верзилов вместе с активистками Pussy Riot выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении получения гражданства РФ. Согласно новым правилам, гражданам других государств не придется отказываться от своего первого гражданства. Закон вступит в силу 24 июля.
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