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Политика

11:56

Госдума разрешила получать российское гражданство без отказа от иностранного

политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума приняла в третьем чтении закон о подаче заявления на получение российского гражданства без отказа от иностранного. Об этом сообщает "Газета.ру".

Законодательство скорректировано сразу в нескольких аспектах. Так, отменяется требование о 5-летнем сроке нахождения в стране и о подтверждении наличия законного источника средств. Однако эта мера касается лишь тех, кто имел паспорт СССР, проживал или живет в бывших странах Союза и не имеет гражданства данных стран.

Ограничение также снимут для иностранцев, состоящих в браке с россиянами, проживающими на территории РФ, и при наличии у них общих детей.

Согласно закону, право на получение упущенного гражданства получат граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Для оформления заявки им будет необходим вид на жительство.

Закон об упрощении процедуры получения гражданства был внесен в Госдуму 7 апреля текущего года. Инициатором данного законодательного акта выступило правительство Российской Федерации.

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