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Политика

17:24

Путин поручил реформировать миграционные режимы и институт гражданства РФ

власть политика

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства в России. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Отмечается, что "существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы".

Предполагается, что изменения проведут на основе предложений, подготовленных рабочей группой по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы.

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова ранее сообщила, что всех иностранных граждан могут обязать проходить дактилоскопию и предоставлять медицинские справки при въезде в РФ.

Она отметила, что данное требование достаточно актуально в свете быстрого распространения заболеваний. По действующим правилам, медосмотр обязаны проходить те, кто претендует на трудовую деятельность в РФ или на получение вида на жительство и гражданства.

В качестве ключевой задачи миграционной службы Казакова назвала необходимость добиться, "чтобы каждый иностранный гражданин, который прибывает сюда (в РФ. – Прим. ред.) для работы, проходил медицинские комиссии для получения справок об отсутствии опасных заболеваний".

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