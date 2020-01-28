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Москва 24

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Общество

15:34

В Госдуму внесен законопроект о введении в России электронных виз

общество безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Законопроект о введении в России электронных виз был внесен в электронную базу Госдумы на рассмотрение. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пояснительной записке к документу указано, что новый механизм позволит подавать документы на визу удаленно, с помощью специализированного сайта федерального органа исполнительной власти. Обрабатывать заявки с приложенными электронными копиями необходимых бумаг будут в едином центре оформления электронных виз.

Данный формат работы с визами для въезда в Россию уже используют на границе в свободном порту Владивостока и в особой экономической зоне в Калининградской области.

"Сложность оформления виз неоспоримо влияет на туристические потоки. Внедрение электронных виз позволит привлечь большее количество иностранных туристов, что повлечет дополнительные инвестиции в национальную экономику", – заявили авторы законопроекта, которыми стали представители фракции ЛДПР в Госдуме.

Ранее сообщалось, что упрощенный порядок оформления виз введут на крупнейшем погранпереходе между Россией и Китаем. Изменения должны вступить в силу с 1 февраля 2020 года. Жители КНР смогут подавать документы на визу в электронном виде.

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