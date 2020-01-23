Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

23 января, 11:59

Режим электронной визы заработает с 1 февраля на погранпереходе между РФ и КНР

туризм технологии общество

Фото: ТАСС/Игорь Агеенко

С 1 февраля на крупнейшем погранпереходе между Россией и Китаем заработает упрощенный порядок въезда иностранцев по электронной визе, действующий на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС. Речь идет о международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск".

С 1 июля 2019 года режим электронной визы действует в читинском аэропорту Кадала, а в августе правительство РФ одобрило распространение работы таких виз на погранпереход "Забайкальск". Краевые власти, считают, что это послужит развитию туризма.

Федеральный закон, по которому совершеннолетние граждане могут въезжать в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. За это время в Забайкалье по электронной визе приехало свыше тысячи иностранцев.

В прошлом году СМИ сообщили, что Владимир Путин распорядился с 2021 года ввести электронные визы для въезда в Россию.

Электронные визы – это упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Предполагается, что такие визы будут однократными, краткосрочными, но универсальными – не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.

Эксперты отмечают, что нужно обеспечить выдачу электронных виз гражданам приграничных и ближайших к России стран Европы. Сейчас электронные визы можно оформить только для посещения Дальнего Востока. Жители 18 стран оформляют их на специальном сайте или в визовых центрах.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика