Режим электронной визы заработает с 1 февраля на погранпереходе между РФ и КНР

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С 1 февраля на крупнейшем погранпереходе между Россией и Китаем заработает упрощенный порядок въезда иностранцев по электронной визе, действующий на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС. Речь идет о международном автомобильном пункте пропуска "Забайкальск".

С 1 июля 2019 года режим электронной визы действует в читинском аэропорту Кадала, а в августе правительство РФ одобрило распространение работы таких виз на погранпереход "Забайкальск". Краевые власти, считают, что это послужит развитию туризма.

Федеральный закон, по которому совершеннолетние граждане могут въезжать в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. За это время в Забайкалье по электронной визе приехало свыше тысячи иностранцев.

В прошлом году СМИ сообщили, что Владимир Путин распорядился с 2021 года ввести электронные визы для въезда в Россию.

Электронные визы – это упрощенная процедура оформления документов, ее можно пройти удаленно, без похода в визовый центр. Предполагается, что такие визы будут однократными, краткосрочными, но универсальными – не только для туристических, но и для деловых, частных и гуманитарных поездок.

Эксперты отмечают, что нужно обеспечить выдачу электронных виз гражданам приграничных и ближайших к России стран Европы. Сейчас электронные визы можно оформить только для посещения Дальнего Востока. Жители 18 стран оформляют их на специальном сайте или в визовых центрах.