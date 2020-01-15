Эксперт прокомментировал инициативу ужесточить контроль за продажей турпутевок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 поддержал разработку законопроекта, позволяющего туристам контролировать покупку туров с помощью системы "Электронная путевка". По мнению эксперта, нововведение позволит лучше защитить потребителя, сделает систему прозрачной.

"Электронная путевка" – защита интересов туристов, чтобы недобросовестные компании, которые были, к сожалению, в прошедших периодах, четко формировали фонды страховок и персональной ответственности на случай банкротства. Также чтобы объем обязательств оператора, которые он берет на себя, принимает в том числе оплату за туры, был гарантирован. Электронная путевка как регулятор туристической отрасли сможет отслеживать реальное соотношение по обеспечению этих обязательств, а турист в любой момент сможет проверить, как это сейчас делается в авиации, например", – сказал Горин.

Также эксперт прокомментировал опасения по поводу утечки данных. По мнению Горина, новая система "будет защищена по всем параметрам".





Дмитрий Горин вице-президент АТОР На данный момент происходит аудит системы, ее доработка. Как раз срок – 2021 год – заявлен, чтобы никаких сложностей, неудобств не возникало. Сейчас туроператоры проводят тестирование и интеграцию с этой системой.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который позволит туристам контролировать покупку туров с помощью системы "Электронная путевка".

По данным издания, система заработает в 2021 году и станет обязательной для всех туристических агентств и операторов в России. Мониторинг в режиме онлайн позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура и отслеживать деятельность туристического рынка, считают в ведомстве.

В систему будут вноситься данные о бронировании и оплате пакетного тура. При этом каждая покупка получит свой уникальный номер.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что новая система не должна перегружать компании дополнительной работой. "Если она будет перегружена ненужными функциями, а к тому же будет платной, востребована она не будет", – предупредил эксперт.



Соболева Илона