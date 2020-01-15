Эксперт прокомментировал инициативу ужесточить контроль за продажей турпутевок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в разговоре с Москвой 24 поддержал разработку законопроекта, позволяющего туристам контролировать покупку туров с помощью системы "Электронная путевка". По мнению эксперта, нововведение позволит лучше защитить потребителя, сделает систему прозрачной.
"Электронная путевка" – защита интересов туристов, чтобы недобросовестные компании, которые были, к сожалению, в прошедших периодах, четко формировали фонды страховок и персональной ответственности на случай банкротства. Также чтобы объем обязательств оператора, которые он берет на себя, принимает в том числе оплату за туры, был гарантирован. Электронная путевка как регулятор туристической отрасли сможет отслеживать реальное соотношение по обеспечению этих обязательств, а турист в любой момент сможет проверить, как это сейчас делается в авиации, например", – сказал Горин.
Также эксперт прокомментировал опасения по поводу утечки данных. По мнению Горина, новая система "будет защищена по всем параметрам".
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который позволит туристам контролировать покупку туров с помощью системы "Электронная путевка".
По данным издания, система заработает в 2021 году и станет обязательной для всех туристических агентств и операторов в России. Мониторинг в режиме онлайн позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура и отслеживать деятельность туристического рынка, считают в ведомстве.
В систему будут вноситься данные о бронировании и оплате пакетного тура. При этом каждая покупка получит свой уникальный номер.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что новая система не должна перегружать компании дополнительной работой. "Если она будет перегружена ненужными функциями, а к тому же будет платной, востребована она не будет", – предупредил эксперт.
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