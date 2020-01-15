Минэкономразвития ужесточит контроль за продажами туристических путевок

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Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который позволит туристам контролировать покупку туров с помощью системы "Электронная путевка". Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, система заработает в 2021 году и станет обязательной для всех туристических агентств и операторов в России. Мониторинг в режиме онлайн позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура и отслеживать деятельность туристического рынка, считают в ведомстве.

В систему будут вноситься данные о бронировании и оплате пакетного тура. При этом каждая покупка получит свой уникальный номер.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что новая система не должна перегружать компании дополнительной работой. "Если она будет перегружена ненужными функциями, а к тому же будет платной, востребована она не будет", – предупредил эксперт.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом. Если документы заказчик представляет туроператору или турагенту при личном приеме, то они вносятся в информационную систему туроператором или турагентом самостоятельно.

В январе правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о введении единого реестра турагентов с 2022 года.

