Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:19

Минэкономразвития ужесточит контроль за продажами туристических путевок

общество туризм

Фото: depositphotos/choreograph

Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который позволит туристам контролировать покупку туров с помощью системы "Электронная путевка". Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, система заработает в 2021 году и станет обязательной для всех туристических агентств и операторов в России. Мониторинг в режиме онлайн позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура и отслеживать деятельность туристического рынка, считают в ведомстве.

В систему будут вноситься данные о бронировании и оплате пакетного тура. При этом каждая покупка получит свой уникальный номер.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин подчеркнул, что новая система не должна перегружать компании дополнительной работой. "Если она будет перегружена ненужными функциями, а к тому же будет платной, востребована она не будет", – предупредил эксперт.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом. Если документы заказчик представляет туроператору или турагенту при личном приеме, то они вносятся в информационную систему туроператором или турагентом самостоятельно.

В январе правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о введении единого реестра турагентов с 2022 года.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика