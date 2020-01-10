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Общество

13:06

В Госдуму внесли законопроект о создании единого реестра турагентов

общество туризм

Фото: depositphotos/-vvetc-

Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о введении единого реестра турагентов с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, данные в реестр будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними также будут отображаться. Помимо этого, в реестре должна будет отражаться информация о посредниках и центрах бронирования, которые выступают субагентами. Для всех турагентов включение в реестр станет обязательным и бесплатным.

Как указывается в пояснительной записке, проект закона направлен на повышение защиты интересов туристов. Он поможет создать прозрачный и контролируемый рынок турагентской деятельности, считают в кабмине.

По словам экспертов, решение создать новый единый реестр турагентов поможет защитить интересы туристов от недобросовестных компаний. Кроме того, такой реестр не допустит на рынок нелегальные компании, которые дискредитируют прямое доверие путешественников.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом. Отмечается, что если документы заказчик представляет туроператору или турагенту при личном приеме, то они вносятся в информационную систему туроператором или турагентом самостоятельно.

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