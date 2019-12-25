Единый реестр турагентов начнет действовать с 2021 года

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В России с 1 января 2021 года заработает новый единый реестр турагентов, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства. По его словам, для всех турагентов включение в реестр станет обязательным и бесплатным.

Медведев пояснил, что данные в реестр будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними также будут отображаться. Помимо этого, в реестре должна будет отражаться информация о посредниках и центрах бронирования, которые выступают субагентами.

"Все это должно происходить в электронном виде, через интернет", – приводит слова Медведева ТАСС.

Он уточнил, что нужно предусмотреть ответственность за невнесение данных в реестр, а также за предоставление неверной информации.

Предполагается, что это позволит сделать туристическую сферу более прозрачной.

Летом Медведев утвердил требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом.

Отмечается, что если документы заказчик представляет туроператору или турагенту при личном приеме, то они вносятся в информационную систему туроператором или турагентом самостоятельно.

Поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", вступившие в силу 1 января 2018 года, предусматривают создание системы "Электронная путевка", в которой должны содержаться основные данные о туристе и путешествии. До недавнего времени формирование электронных путевок для туроператоров являлось необязательным.

