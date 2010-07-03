Утверждены требования к использованию электронных турпутевок

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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом. Документ опубликован на портале правовой информации.

"Если документы заказчик представляет туроператору или турагенту при личном приеме, то такие документы вносятся в информационную систему туроператора или турагента туроператором или турагентом самостоятельно. При этом туроператор или турагент устанавливает личность туриста и (или) иного заказчика", – говорится в документе.

Заказчик осуществляет доступ к личному кабинету с использованием простой электронной подписи.

Поправки в закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", вступившие в силу 1 января 2018 года, предусматривают создание системы "Электронная путевка", в которой должны содержаться основные данные о туристе и путешествии. До недавнего времени формирование электронных путевок для туроператоров являлось необязательным.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин рассказал, что суть электронной путевки в том, чтобы каждый имел возможность проверить турфирму на соответствие закону: отследить бронирование отеля и авиабилетов, подтвердить финансовые гарантии у компании и проверить ее в реестре Ростуризма. Это должно гарантировать туристу безопасность покупки.

