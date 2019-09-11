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11 сентября, 16:00

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Десятки москвичей пожаловались на турфирму, которая оставила их без денег и без путевок

Как фанера над Парижем: как москвичи потеряли миллионы и остались без отпуска
происшествия эксклюзив

Десятки москвичей заявили, что пострадали от работы одной из столичных турфирм. С жалобами они обратились в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба еще устанавливается, но уже сейчас понятно, что она составит не один миллион рублей. А пока правоохранители разбираются в произошедшем, мать-одиночка Мария Дайн, воспитывающая ребенка с инвалидностью, вынуждена объяснять сыну, почему они остались без долгожданной поездки в Турцию. Рассказываем, как обманывали москвичей и что надо знать о турфирме, чтобы не стать жертвой мошенников.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Откладывала с пенсии год на поездку"

Более тридцати москвичей написали заявления в полицию, в которых обвиняют генерального директора одной из столичных турфирм Василия Ковалева (имя изменено. – Прим. ред.) и ее менеджера Ольгу Пушную (имя изменено. – Прим. ред.) в мошенничестве. По словам обратившихся, с них взяли деньги за туристические путевки, но ни отдыха, ни возврата средств они так и не увидели.

Москвичи заподозрили неладное, когда 10 июня текущего года Пушная написала своим клиентам, что покидает турфирму, а все вопросы теперь будут решаться через ее начальника – Ковалева. При этом некоторые люди утверждают, что женщина и позднее, даже в июле, принимала заявки, а главное – деньги за туры.

Одной из потерпевших оказалась 49-летняя медсестра Мария Дайн. Женщина, которая воспитывает сына со второй группой инвалидности, планировала 13 июля отправиться с ним на отдых в Турцию. Но буквально за несколько дней до вылета с большим удивлением узнала, что бронь по ее путевке аннулирована. За тур она заплатила 168 тысяч рублей.

Мария Дайн и ее сын Александр. Фото: Дарья Васильцева

Медсестра была шокирована ситуацией: такого исхода она никак не ожидала, ведь с Пушной они были давно знакомы. Несколькими годами ранее коллега Марии рассказала о хорошей женщине, благодаря которой она и ее семья регулярно путешествуют по дальнему зарубежью без особенных затрат. Так Дайн и ее сын Александр стали постоянными клиентами Ольги и существенно расширили границы своего отдыха.

"Систематически с ней путешествовала, максимальные трудности, возникнувшие за пять лет, – это то, что нас не в тот отель отвезли, но и то там одна буква отличалась в названии. А так, всегда на связи в любое время, все проблемы решались и в финансовом, и в организационном планах", – рассказывает Мария.

Я с Сашиной пенсии целый год откладывала деньги на то, чтобы съездить отдохнуть. У таких людей гораздо меньше возможностей посмотреть свет, чем у нас с вами, и я хочу предоставить ему такую возможность. То, что Ковалев с Пушной меня этого лишили, просто отвратительно.
Мария Дайн
пострадавшая

Сама Ольга Пушная рассказывает, что тоже является пострадавшей: ее якобы подставил партнер.

"Заявление со списком пострадавших у полиции, можете у них уточнить подробности. Мне это сотрудничество обернулось угрозами от пострадавших и долгом в 1,5 миллиона рублей, который мне не вернули, походами в полицию и испорченной репутацией", – заявила она Москве 24. По словам Ольги, ущерб только по ее клиентам составляет около 10 миллионов рублей. Москва 24 неоднократно пыталась связаться с Василием Ковалевым, но на связь он не вышел.

Туристам, которые не смогли улететь на отдых, она ранее также пояснила, что виновен в случившемся только директор фирмы Ковалев. По ее словам, он украл деньги клиентов. А чтобы не быть голословной, женщина показывала людям расписку. В ней говорится, что Ковалев обещает вернуть ей к концу января 2019 года крупную сумму денег – один миллион сто пятьдесят тысяч рублей. Эти средства, как утверждает Пушная, предназначались для оплаты забронированных туров.

Фото: предоставлено пострадавшими

Еще одна потерпевшая, хорошо знакомая с Ольгой, – Татьяна Кудряшова – рассказала Москве 24, что вносила деньги за турпутевку – а это чуть больше 118 тысяч рублей – вовремя и не знала о возможных рисках.

"Ольга говорит, что это все потому, что Ковалев не вернул ей деньги. При чем тут январская расписка от Ковалева и почему нас не предупредили о рисках – мы не знаем", – негодует Кудряшова.

Татьяна добавила, что деятельность Пушной в турфирме, на которую пожаловались москвичи, является не первой ее попыткой работы на туристическом рынке. Одна из таких якобы закончилась продажей квартиры в Москве для покрытия долгов.

Пустующий офис

Офис турфирмы, на которую пожаловались москвичи, находился прямо в центре столицы, но с недавних пор он пустует. Компания, которой руководил Ковалев, относилась к числу туристических агентств. По своей сути они являются, как правило, посредниками между клиентами и туроператорами. Последние формируют пакет туристических услуг, куда в том числе могут входить бронирование билетов, проживание в отеле, трансферы и экскурсии. А турагент продает людям уже готовый продукт.

"Обычно между агентством и оператором заключается договор, в соответствии с которым агентство получает вознаграждение за каждый проданный тур – средняя комиссия варьируется от пяти до девяти процентов от стоимости. Если туроператор не дает комиссию, то агент обычно ее накручивает сам", – рассказал Москве 24 член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

По сути своей туроператор – это фабрика по изготовлению товара, а турагентства – это магазины, где этот товар продается.
Георгий Мохов
член правления Российского союза туриндустрии

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов пояснил Москве 24, что турагенты работают с туроператорами с помощью электронной системы бронирования, к которой фирмы имеют доступ при помощи личного кабинета.

"Турагенты не факсами сейчас пользуются. Они заходят через личный кабинет, отправляют заявку на бронирование оператору, получают код бронирования и информацию о подтверждении заявки. Это все происходит через сайт оператора", – отметил эксперт.

Зампредседателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко также добавил, что у оператора существуют определенные требования к фирме, чтобы дать ей допуск к системе.

Сначала происходит заключение договора между оператором и агентством, также турагент должен производить все расчеты по безналу или же иметь офис не ниже определенного класса, только после этого им выдается логин и пароль от личного кабинета.
Дмитрий Давыденко
зампредседателя Общественного совета Ростуризма

В свою очередь, Мохов пояснил, что при отправке заявки от агентства через внутреннюю электронную систему "оператор сразу же прописывает финансовые риски". "В некоторых случаях возможны взыскание неустойки и прекращение дальнейшей работы", – заключил Мохов.

Завез чемодан и исчез

Одним из тех, кто обвиняет московскую турфирму в мошенничестве, стал сосед генерального директора турфирмы Ковалева Павел Фурсов. Мужчина решил вместе со своей семьей слетать в Турцию. За четыре путевки он отдал 110 тысяч рублей.

Фото: depositphotos/anyaberkut

"Я Ковалева давно знаю, к тому же живем рядом, никаких проблем никогда не было. Мы в курсе были того, что он путевками зарабатывает, просто у нас денег не было даже скромно отдохнуть, а тут появились. Только результат был плачевным.

За сутки до вылета он нам только чемодан завез, который я у него одолжил, потому что своего не было. А потом он вышел за порог, так его никто не видел больше.
Павел Фурсов
потерпевший

Источник в силовых структурах рассказал Москве 24, что ситуация со столичной турфирмой могла развиваться следующим образом: выручка, предназначавшаяся для оплаты каких-либо услуг, "была выведена из оборота", причем "именно для личных нужд". "После этого, чтобы в краткосрочной перспективе не возникло задолженности, деньги следующих клиентов идут на оплату услуг предыдущим. Зачастую средств не хватает и дыры, образовавшиеся в бюджете предприятия, могут его просто уничтожить", – говорит источник.

Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова пояснила Москве 24, что в сложившейся ситуации пострадавшие туристы приняли правильное решение, обратившись в правоохранительные органы. "Мы всегда советуем туристам писать коллективное заявление, чтобы была подтверждена значительная сумма ущерба", – сказала она.

А по словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, к заявлению лучше приложить весомые доказательства. "Необходимо иметь на руках кассовый чек и документы строгой отчетности. Только эти документы подтверждают оплату, но иногда у туристов есть только квитанция, написанная от руки, которая не имеет юридической силы, что усложняет работу правоохранителей", – напоминает эксперт.

Также на руках должен быть договор, в котором упомянут турпродукт, который предлагает турагентство. Увеличат шансы на привлечение мошенников к ответу и скриншоты из системы бронирования или переписка с тем, кто вам продал тур.
Наталия Осипова
исполнительный директор Альянса туристических агентств

С этими документами Осипова советует обратиться не только к правоохранителям, но и к юристам для составления иска в отношении недобросовестной турфирмы. С ней согласна и Ефремова, однако она добавила, что в случае со столичным турагентством, которое обвинили в мошенничестве, привлечь предполагаемого обидчика через суд может быть затруднительно.

"В данном случае самая главная проблема возникнет с истребованием денежных средств. Потому что если компания пропала, операционная деятельность не ведется, то, конечно, денежных средств на расчетном счету у этой компании нет", – подчеркнула она. Тем не менее если уголовное дело все же будет возбуждено, то правоохранители займутся поисками руководителей турфирмы, добавляет Ефремова.

При этом Осипова считает, что в последние несколько лет уголовные дела в связи с мошенничеством в туристической отрасли стали возбуждаться "в разы чаще".

Фото: depositphotos/choreograph

"Если вина юридического лица или туристической компании выявлена перед потребителем, то, конечно, суд выносит решение в пользу туристов. Но если, например, претензии сводятся к субъективному мнению туристов, к моментам, которые не нашли документального подтверждения, то судебное решение в пользу туриста достаточно проблематично", – заключила Ефремова.

В свою очередь, советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, каким образом на государственном уровне сейчас усиливаются меры по борьбе с мошенничеством в туристической сфере.

Одним из самых громких случаев считается дело "Натали турс": компанию подозревают в обмане более пяти тысяч человек. Сумма ущерба от ее деятельности составила свыше одного миллиона рублей. С 2018 года компания прекратила свою деятельность. А всех юридических лиц, которые работали под брендом, исключили из единого реестра туроператоров.

Во-первых, Ростуризм анонсировал создание бесплатного реестра турагентств на базе уже действующего реестра туроператоров. Его цель – защитить права туристов, которые с его помощью смогут удостовериться, что турфирма действует законно.

Кроме того, правительство утвердило требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом.

Электронная путевка – это государственная информационная система, которая в любую секунду будет давать возможность туристу проверить статус своего бронирования.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

Таким образом, через личный кабинет человек сможет отслеживать статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет и прочее. "Цикл взаимодействия туроператора и турагента будет прозрачен через государственную информационную систему", – рассказывает Горин.

В качестве оператора системы была выбрана структура Ростеха – "Национальные туристические технологии". А пока она еще не заработала, эксперты поделились советами, как не попасться мошенникам на удочку сегодня.

Как не попасть к "черным" турагентам

По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, ни в коем случае не нужно оплачивать туры онлайн и "не перечислять деньги на карточку сотруднику турагентства".

"Отдавать деньги можно только после заключения официального договора и не онлайн, а именно в офисе, когда вы заключаете договор, проверяете свидетельства, наличие документов, а лучше всего и договор аренды данного помещения", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин также добавил, что "если вас просят оплатить (поездку. – Прим. ред.) на карточку физического лица", то это серьезный "симптом", который должен заставить задуматься.

Фото: depositphotos/nito103

Кроме того, эксперт советует обратить внимание на год открытия турагентства. По его словам, нередко за несколько месяцев до начала летнего сезона создаются фирмы-однодневки, целью которых является любыми методами получить деньги туриста. В том числе в ход идут предложения туров, цена которых намного дешевле, чем у конкурентов.

Агенты предлагают все дешевле, как правило, процентов на 30–50, чем у других. И доверчивые туристы, увидев такую скидку, зачастую не осознают все риски, которые могут понести.
Дмитрий Горин
вице-президент АТОР

В такой ситуации Горин рекомендует сверять цены по рынку через специальные туристические поисковые системы.

С ним согласен и Голов, по словам которого, "как только вы видите, что не бьется экономика и вам предлагают тур на 30 процентов дешевле, то сразу нужно задуматься и лучше такую фирму не выбирать". Эксперт добавил, что следует проверить, кто является учредителем данного турагентства, а также его лицензию.

Зайти на любой портал и проверить принадлежность компании и информацию об учредителе не занимает никакого труда и дополнительных усилий. Лучше пять минут на это потратить, чем потом страдать от того, что у вас пропадут деньги.
Сергей Голов
президент Союза туристических агентств

В свою очередь, Горин пояснил, как можно проверить легальность деятельности турфирмы.

"Сделать это очень легко. На сайтах Ростуризма и ассоциации "Турпомощь" можно проверить, имеет ли эта компания договорные отношения с туроператором. Потому что турагент не формирует турпродукт, а продает готовый тур туроператора. Очень часто нелегальные компании даже не имеют договорных отношений, а продают просто воздух", – говорит вице-президент АТОР.

Кроме того, эксперт советует не пренебрегать соцсетями и форумами, на которых, как правило, уже обманутые клиенты оставляют про те или иные компании не самые лестные отзывы.

"В России существуют тысячи турагентств, из которых многие работают даже не пять, а десять и больше лет. Нужно доверять свое путешествие профессионалам, а не компаниям, которые через необоснованную скидку пытаются заманить клиентов, чтобы они им платили", – заключил вице-президент АТОР.

Как не попасть к мошенникам

  1. Приобретая тур, не стоит переводить деньги на банковскую карточку сотруднику турфирмы. Оплату нужно вносить только в офисе турагентства, получив на руки копию договора и квитанции об оплате.
  2. Обращайте внимание на год создания компании. Часто мошенники регистрируют турфирму за несколько месяцев до начала летнего сезона.
  3. Не гонитесь за низкой ценой. Обычно фирмы-однодневки предлагают туры на 30–50 процентов ниже среднерыночной.
  4. Проверьте легальность компании на сайте ассоциации "Турпомощь". Надежная организация должна быть указана в реестре. Также в интернете можно проверить учредителя турфирмы.

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