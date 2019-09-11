Десятки москвичей пожаловались на турфирму, которая оставила их без денег и без путевок

Десятки москвичей заявили, что пострадали от работы одной из столичных турфирм. С жалобами они обратились в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба еще устанавливается, но уже сейчас понятно, что она составит не один миллион рублей. А пока правоохранители разбираются в произошедшем, мать-одиночка Мария Дайн, воспитывающая ребенка с инвалидностью, вынуждена объяснять сыну, почему они остались без долгожданной поездки в Турцию. Рассказываем, как обманывали москвичей и что надо знать о турфирме, чтобы не стать жертвой мошенников.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

"Откладывала с пенсии год на поездку"

Более тридцати москвичей написали заявления в полицию, в которых обвиняют генерального директора одной из столичных турфирм Василия Ковалева (имя изменено. – Прим. ред.) и ее менеджера Ольгу Пушную (имя изменено. – Прим. ред.) в мошенничестве. По словам обратившихся, с них взяли деньги за туристические путевки, но ни отдыха, ни возврата средств они так и не увидели.

Москвичи заподозрили неладное, когда 10 июня текущего года Пушная написала своим клиентам, что покидает турфирму, а все вопросы теперь будут решаться через ее начальника – Ковалева. При этом некоторые люди утверждают, что женщина и позднее, даже в июле, принимала заявки, а главное – деньги за туры.

Одной из потерпевших оказалась 49-летняя медсестра Мария Дайн. Женщина, которая воспитывает сына со второй группой инвалидности, планировала 13 июля отправиться с ним на отдых в Турцию. Но буквально за несколько дней до вылета с большим удивлением узнала, что бронь по ее путевке аннулирована. За тур она заплатила 168 тысяч рублей.



Мария Дайн и ее сын Александр. Фото: Дарья Васильцева

Медсестра была шокирована ситуацией: такого исхода она никак не ожидала, ведь с Пушной они были давно знакомы. Несколькими годами ранее коллега Марии рассказала о хорошей женщине, благодаря которой она и ее семья регулярно путешествуют по дальнему зарубежью без особенных затрат. Так Дайн и ее сын Александр стали постоянными клиентами Ольги и существенно расширили границы своего отдыха.

"Систематически с ней путешествовала, максимальные трудности, возникнувшие за пять лет, – это то, что нас не в тот отель отвезли, но и то там одна буква отличалась в названии. А так, всегда на связи в любое время, все проблемы решались и в финансовом, и в организационном планах", – рассказывает Мария.





Мария Дайн пострадавшая Я с Сашиной пенсии целый год откладывала деньги на то, чтобы съездить отдохнуть. У таких людей гораздо меньше возможностей посмотреть свет, чем у нас с вами, и я хочу предоставить ему такую возможность. То, что Ковалев с Пушной меня этого лишили, просто отвратительно.

Сама Ольга Пушная рассказывает, что тоже является пострадавшей: ее якобы подставил партнер.

"Заявление со списком пострадавших у полиции, можете у них уточнить подробности. Мне это сотрудничество обернулось угрозами от пострадавших и долгом в 1,5 миллиона рублей, который мне не вернули, походами в полицию и испорченной репутацией", – заявила она Москве 24. По словам Ольги, ущерб только по ее клиентам составляет около 10 миллионов рублей. Москва 24 неоднократно пыталась связаться с Василием Ковалевым, но на связь он не вышел.

Туристам, которые не смогли улететь на отдых, она ранее также пояснила, что виновен в случившемся только директор фирмы Ковалев. По ее словам, он украл деньги клиентов. А чтобы не быть голословной, женщина показывала людям расписку. В ней говорится, что Ковалев обещает вернуть ей к концу января 2019 года крупную сумму денег – один миллион сто пятьдесят тысяч рублей. Эти средства, как утверждает Пушная, предназначались для оплаты забронированных туров.

Фото: предоставлено пострадавшими

Еще одна потерпевшая, хорошо знакомая с Ольгой, – Татьяна Кудряшова – рассказала Москве 24, что вносила деньги за турпутевку – а это чуть больше 118 тысяч рублей – вовремя и не знала о возможных рисках.

"Ольга говорит, что это все потому, что Ковалев не вернул ей деньги. При чем тут январская расписка от Ковалева и почему нас не предупредили о рисках – мы не знаем", – негодует Кудряшова.

Татьяна добавила, что деятельность Пушной в турфирме, на которую пожаловались москвичи, является не первой ее попыткой работы на туристическом рынке. Одна из таких якобы закончилась продажей квартиры в Москве для покрытия долгов.

Пустующий офис

Офис турфирмы, на которую пожаловались москвичи, находился прямо в центре столицы, но с недавних пор он пустует. Компания, которой руководил Ковалев, относилась к числу туристических агентств. По своей сути они являются, как правило, посредниками между клиентами и туроператорами. Последние формируют пакет туристических услуг, куда в том числе могут входить бронирование билетов, проживание в отеле, трансферы и экскурсии. А турагент продает людям уже готовый продукт.

"Обычно между агентством и оператором заключается договор, в соответствии с которым агентство получает вознаграждение за каждый проданный тур – средняя комиссия варьируется от пяти до девяти процентов от стоимости. Если туроператор не дает комиссию, то агент обычно ее накручивает сам", – рассказал Москве 24 член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.





Георгий Мохов член правления Российского союза туриндустрии По сути своей туроператор – это фабрика по изготовлению товара, а турагентства – это магазины, где этот товар продается.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов пояснил Москве 24, что турагенты работают с туроператорами с помощью электронной системы бронирования, к которой фирмы имеют доступ при помощи личного кабинета.

"Турагенты не факсами сейчас пользуются. Они заходят через личный кабинет, отправляют заявку на бронирование оператору, получают код бронирования и информацию о подтверждении заявки. Это все происходит через сайт оператора", – отметил эксперт.

Зампредседателя Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко также добавил, что у оператора существуют определенные требования к фирме, чтобы дать ей допуск к системе.





Дмитрий Давыденко зампредседателя Общественного совета Ростуризма Сначала происходит заключение договора между оператором и агентством, также турагент должен производить все расчеты по безналу или же иметь офис не ниже определенного класса, только после этого им выдается логин и пароль от личного кабинета.

В свою очередь, Мохов пояснил, что при отправке заявки от агентства через внутреннюю электронную систему "оператор сразу же прописывает финансовые риски". "В некоторых случаях возможны взыскание неустойки и прекращение дальнейшей работы", – заключил Мохов.

Завез чемодан и исчез

Одним из тех, кто обвиняет московскую турфирму в мошенничестве, стал сосед генерального директора турфирмы Ковалева Павел Фурсов. Мужчина решил вместе со своей семьей слетать в Турцию. За четыре путевки он отдал 110 тысяч рублей.

"Я Ковалева давно знаю, к тому же живем рядом, никаких проблем никогда не было. Мы в курсе были того, что он путевками зарабатывает, просто у нас денег не было даже скромно отдохнуть, а тут появились. Только результат был плачевным.





Павел Фурсов потерпевший За сутки до вылета он нам только чемодан завез, который я у него одолжил, потому что своего не было. А потом он вышел за порог, так его никто не видел больше.

Источник в силовых структурах рассказал Москве 24, что ситуация со столичной турфирмой могла развиваться следующим образом: выручка, предназначавшаяся для оплаты каких-либо услуг, "была выведена из оборота", причем "именно для личных нужд". "После этого, чтобы в краткосрочной перспективе не возникло задолженности, деньги следующих клиентов идут на оплату услуг предыдущим. Зачастую средств не хватает и дыры, образовавшиеся в бюджете предприятия, могут его просто уничтожить", – говорит источник.

Руководитель правовой службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Надежда Ефремова пояснила Москве 24, что в сложившейся ситуации пострадавшие туристы приняли правильное решение, обратившись в правоохранительные органы. "Мы всегда советуем туристам писать коллективное заявление, чтобы была подтверждена значительная сумма ущерба", – сказала она.

А по словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, к заявлению лучше приложить весомые доказательства. "Необходимо иметь на руках кассовый чек и документы строгой отчетности. Только эти документы подтверждают оплату, но иногда у туристов есть только квитанция, написанная от руки, которая не имеет юридической силы, что усложняет работу правоохранителей", – напоминает эксперт.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств Также на руках должен быть договор, в котором упомянут турпродукт, который предлагает турагентство. Увеличат шансы на привлечение мошенников к ответу и скриншоты из системы бронирования или переписка с тем, кто вам продал тур.

С этими документами Осипова советует обратиться не только к правоохранителям, но и к юристам для составления иска в отношении недобросовестной турфирмы. С ней согласна и Ефремова, однако она добавила, что в случае со столичным турагентством, которое обвинили в мошенничестве, привлечь предполагаемого обидчика через суд может быть затруднительно.

"В данном случае самая главная проблема возникнет с истребованием денежных средств. Потому что если компания пропала, операционная деятельность не ведется, то, конечно, денежных средств на расчетном счету у этой компании нет", – подчеркнула она. Тем не менее если уголовное дело все же будет возбуждено, то правоохранители займутся поисками руководителей турфирмы, добавляет Ефремова.

При этом Осипова считает, что в последние несколько лет уголовные дела в связи с мошенничеством в туристической отрасли стали возбуждаться "в разы чаще".

"Если вина юридического лица или туристической компании выявлена перед потребителем, то, конечно, суд выносит решение в пользу туристов. Но если, например, претензии сводятся к субъективному мнению туристов, к моментам, которые не нашли документального подтверждения, то судебное решение в пользу туриста достаточно проблематично", – заключила Ефремова.

В свою очередь, советник руководителя Ростуризма, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, каким образом на государственном уровне сейчас усиливаются меры по борьбе с мошенничеством в туристической сфере.





Одним из самых громких случаев считается дело "Натали турс": компанию подозревают в обмане более пяти тысяч человек. Сумма ущерба от ее деятельности составила свыше одного миллиона рублей. С 2018 года компания прекратила свою деятельность. А всех юридических лиц, которые работали под брендом, исключили из единого реестра туроператоров.

Во-первых, Ростуризм анонсировал создание бесплатного реестра турагентств на базе уже действующего реестра туроператоров. Его цель – защитить права туристов, которые с его помощью смогут удостовериться, что турфирма действует законно.

Кроме того, правительство утвердило требования использования электронных путевок туроператором, турагентом и туристом.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Электронная путевка – это государственная информационная система, которая в любую секунду будет давать возможность туристу проверить статус своего бронирования.

Таким образом, через личный кабинет человек сможет отслеживать статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет и прочее. "Цикл взаимодействия туроператора и турагента будет прозрачен через государственную информационную систему", – рассказывает Горин.

В качестве оператора системы была выбрана структура Ростеха – "Национальные туристические технологии". А пока она еще не заработала, эксперты поделились советами, как не попасться мошенникам на удочку сегодня.

Как не попасть к "черным" турагентам

По словам президента Союза туристических агентств Сергея Голова, ни в коем случае не нужно оплачивать туры онлайн и "не перечислять деньги на карточку сотруднику турагентства".

"Отдавать деньги можно только после заключения официального договора и не онлайн, а именно в офисе, когда вы заключаете договор, проверяете свидетельства, наличие документов, а лучше всего и договор аренды данного помещения", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Вице-президент АТОР Дмитрий Горин также добавил, что "если вас просят оплатить (поездку. – Прим. ред.) на карточку физического лица", то это серьезный "симптом", который должен заставить задуматься.



Кроме того, эксперт советует обратить внимание на год открытия турагентства. По его словам, нередко за несколько месяцев до начала летнего сезона создаются фирмы-однодневки, целью которых является любыми методами получить деньги туриста. В том числе в ход идут предложения туров, цена которых намного дешевле, чем у конкурентов.





Дмитрий Горин вице-президент АТОР Агенты предлагают все дешевле, как правило, процентов на 30–50, чем у других. И доверчивые туристы, увидев такую скидку, зачастую не осознают все риски, которые могут понести.

В такой ситуации Горин рекомендует сверять цены по рынку через специальные туристические поисковые системы.

С ним согласен и Голов, по словам которого, "как только вы видите, что не бьется экономика и вам предлагают тур на 30 процентов дешевле, то сразу нужно задуматься и лучше такую фирму не выбирать". Эксперт добавил, что следует проверить, кто является учредителем данного турагентства, а также его лицензию.





Сергей Голов президент Союза туристических агентств Зайти на любой портал и проверить принадлежность компании и информацию об учредителе не занимает никакого труда и дополнительных усилий. Лучше пять минут на это потратить, чем потом страдать от того, что у вас пропадут деньги.

В свою очередь, Горин пояснил, как можно проверить легальность деятельности турфирмы.

"Сделать это очень легко. На сайтах Ростуризма и ассоциации "Турпомощь" можно проверить, имеет ли эта компания договорные отношения с туроператором. Потому что турагент не формирует турпродукт, а продает готовый тур туроператора. Очень часто нелегальные компании даже не имеют договорных отношений, а продают просто воздух", – говорит вице-президент АТОР.

Кроме того, эксперт советует не пренебрегать соцсетями и форумами, на которых, как правило, уже обманутые клиенты оставляют про те или иные компании не самые лестные отзывы.

"В России существуют тысячи турагентств, из которых многие работают даже не пять, а десять и больше лет. Нужно доверять свое путешествие профессионалам, а не компаниям, которые через необоснованную скидку пытаются заманить клиентов, чтобы они им платили", – заключил вице-президент АТОР.



Как не попасть к мошенникам Приобретая тур, не стоит переводить деньги на банковскую карточку сотруднику турфирмы. Оплату нужно вносить только в офисе турагентства, получив на руки копию договора и квитанции об оплате. Обращайте внимание на год создания компании. Часто мошенники регистрируют турфирму за несколько месяцев до начала летнего сезона. Не гонитесь за низкой ценой. Обычно фирмы-однодневки предлагают туры на 30–50 процентов ниже среднерыночной. Проверьте легальность компании на сайте ассоциации "Турпомощь". Надежная организация должна быть указана в реестре. Также в интернете можно проверить учредителя турфирмы.

Дарья Васильцева, Анатолий Федотов