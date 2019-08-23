Вода из колодца, пауки и мыши вместо интернета: экотуристы о своем опыте путешествий

Минприроды планирует закрепить понятие "экологический туризм" в российском законодательстве. Это позволит возводить на территориях заповедников и нацпарков объекты инфраструктуры. Но экологи опасаются, что инициатива может обернуться капитальной застройкой природоохранных территорий. Что думают об этом современные экотуристы, почему турецким пляжам они предпочли русскую деревню и как развивается экотуризм в России – расскажут герои нашего материала.

Наталья Трянкина: сменила море на деревню

Фото: предоставлено героиней материала

Мы с семьей путешествуем довольно часто, два-три раза в год. Ездим в разных направлениях: Европа, Азия, – но в этом году вместо моря решили провести отпуск в средней полосе, захотелось в деревню. В Воронежской области у нас сохранился дом от бабушек и дедушек, но мы там долгие годы не были. Захотелось туда поехать, чтобы свободно гулять по полям, рыбалкой заняться, вживую увидеть красивую природу и отдохнуть от столичной, рафинированной жизни. Да и дочери показать, что жизнь есть не только вокруг города, но и в деревне, и там она довольно интересная.

Захотелось окунуться в жизнь без интернета, без связи. Готовить еду из свежих продуктов, а не из холодильника. В деревнях ведь и хлеб другой, и все продукты настоящие.

Там совсем по-иному течет жизнь, у людей другие заботы, другие вопросы решаются. Даже по радио абсолютно непривычные новости передают: какой урожай где сняли, сколько зерна посеяли. И сама жизнь более настоящая, приближенная к природе. Утром ты просыпаешься с солнцем, тебе хочется выйти из дома, пойти куда-то на речку, рыбу половить, костер разжечь. Чтобы все своими руками, как заложено природой.

Конечно, приходится жертвовать привычным душем, туалетом и другими городскими удобствами, но в такие моменты просыпаются какие-то внутренние ресурсы. Ведь в деревне четко распределяются настоящие роли мужчины и женщины, это хорошо объединяет семью. Для мужчины, например, важно, чтобы он хотя бы приближенно мог почувствовать себя добытчиком: пойти наловить рыбу, добыть дрова, развести на берегу костер. Для женщины это общение с природой, когда можно полежать на травке и просто посмотреть на небо. Тебе не надо никуда спешить, не надо решать деловые вопросы, ты восстанавливаешь свою внутреннюю женскую гармонию.

Фото: предоставлено героиней материала

Конечно, если женщина боится испортить маникюр или пугается того, что у нее ноги грязные и голову нельзя мыть каждый день, то такой отдых будет вызывать раздражение. Нужно прекрасно понимать, что ты едешь туда, где не будет городских удобств. В городе мы привыкли, что открыл кран, и оттуда потекла вода. А в деревне за водой нужно сначала сходить, а затем нагреть, то же и с мытьем посуды. И если жучок ползет или мышка пищит, нужно спокойно к этому относиться. Эта мышка здесь живет, ты к ней в гости приехал.

Наша 14-летняя дочь очень неспокойно относится ко всяким жучкам-паучкам, поэтому, наткнувшись на насекомое, она периодически кричала: "Ой, он опять сплел новую паутину! Я не замкадыш, везите меня в город!"

Мне кажется, пока у нас есть поколение тех, у кого остались родственники в деревнях или сам дом, такой экотуризм будет поддерживаться. А у более младшего поколения, наших детей и внуков, это уже надо будет культивировать, создавать какие-то условия. Я смотрю на свою дочь и понимаю, что ее уже не тянет на природу так, как меня и мужа.

Наверное, сегодня лучший вариант – это брать деревни и прямо там поднимать экотуризм. В таких местах всегда есть свободные дома, свободные площади. Зачем брать заповедник, когда можно сделать что-то на территории деревни, которая уже есть? Считаю, что дополнительное строительство на территории заповедных зон будет нарушением, ведь тогда это перестанет быть как таковым "эко". И если в заповедные зоны сейчас начнут вливать деньги и развивать, то нарушат самое главное – баланс с природой.

Ирина Евич: живет возле природоохранной территории

Путешественником меня назвать сложно, потому что за пределы своей Вологодской области возможности выехать у меня нет. Да и потом, хочется сначала изучить те места, которые есть в нашем районе. Я живу в городе Вытегре (административный центр Вытегорского района Вологодской области. – Прим. Москвы 24). Наш район удален от центра, поэтому природных мест, относительно не затронутых человеком, конечно, много.

Мое увлечение экотуризмом не ограничивается только лишь посещением природных экомест, но и сподвигает к их более глубокому изучению и повторному посещению. Тогда смотришь уже другими глазами и видишь то, чего не замечал раньше.

Я путешествую по родному краю и делюсь с людьми информацией через соцсети. Многие сейчас интересуются экотуризмом, пишут мне сообщения с вопросом, как к нам попасть и организовать поездку. Ведь места тут действительно уникальные: например, Андома-гора (Андомский геологический разрез, расположен на берегу Онежского озера, является особо охраняемой природной территорией федерального статуса. – Прим. Москвы 24). Также среди местного населения и туристов популярны водопад Падун и пляжи Онежского озера.

На самой природной территории никаких построек у нас нет, туристы останавливаются в городских гостиницах или деревянных домиках неподалеку от места и выезжают на экскурсии. Особо популярные у туристов места оборудованы, но по минимуму – ступеньки и деревянные лесенки, – чтобы не нарушать систему.

Фото: предоставлено героиней материала

Нас также беспокоит, что со временем происходит выветривание породы, и частично она может разрушаться. Сейчас поставили ограничения и сделали смотровые площадки. Так как территория Онежского озера является природоохранной, там запрещено останавливаться машинам и разжигать костры.

Но люди разные бывают: кто-то бережно относится к природе, увозит мусор с собой, а кто-то нет. Иногда силами местных жителей мы проводим акции про уборке берега озера.

Конечно, туризм в нашем районе надо развивать: хочется, чтобы о нас узнали. Но новые гостиничные комплексы нам вряд ли нужны, возможностей для приема туристов более чем достаточно. Вообще на природоохранных территориях никаких гостиниц быть не должно, туристы могут приехать на наши базы отдыха и потом выехать на место, чтобы насладиться его красотой. Я считаю, что такие территории не должны быть тронуты постройками, иначе это уже не будет экотуризм.

Станислав Пургин и Дмитрий Метальников: организуют экскурсии в экопоселения

Фото: предоставлено героями материала

Мы поддерживаем движение экотуризма и даже проводим фестивали в экопоселениях. Впервые решение поехать в экопоселение пришло лет семь назад. Нас интересовала автономная жизнь на земле плюс производство чистых экологических продуктов, так и связали свои путешествия с конкретной целью.

Одним из первых мест для нас оказалось село во Владимирской области. На сегодняшний момент в стране около 300 экопоселений – эта цифра является одной из самых больших в мире с точки зрения динамики роста. Во многие такие места можно приехать и погостить: у них есть как общие, так и частные дома. Помимо этого там предоставляется туристическая программа, потому что у деревенских активистов это является постоянным источником заработка. Туда любят ездить иностранцы, особенно европейцы (немцы, австрийцы). Им интересно познакомиться с русской природой, культурой, бытом. Наши соотечественники тоже частые гости.

Во многих поселениях сейчас есть хорошие удобства: дом с печью, горячая вода. Электричество тоже практически везде – это не проблема.

Даже достаточно фанатичные поселения, которые раньше отказывались от электричества, в итоге поняли, что это необходимо, и теперь практически все подключены. Сейчас в экотуризме все организовано: людей привозят, заселяют, выдают все спальные принадлежности, готовят еду. Причем готовят из тех фруктов и овощей, которые выросли в данном экопоселении. Мы как проводники привозим туристов до места, а дальше их берет под свое крылышко принимающая сторона.

Хотя некоторые все же предпочитают сэкономить и жить самостоятельно, но даже при таком раскладе все остаются в восторге. Здесь совершенно другой стиль жизни, и окунуться в это просто в радость. Очень много поселений сосредоточено вокруг Московской области, особенно в Тульской, Калужской, Тверской, а также в Краснодарском крае и Новосибирской области.

Фото: предоставлено героями материала

Чаще экотуризмом занимаются те, кто уже подготовлен, кто в теме. Они присматриваются к деревенской жизни или уже серьезно заинтересованы в переезде на землю. Такие люди хотят перенять опыт тех, кто уже живет на земле и обустроил свои поместья, спросить, как они к этому пришли и насколько довольны таким образом жизни. Но есть и те, кто едет впервые, с мыслью, что будет очень тяжело. Хотя, оказавшись на месте и увидев дом, в котором все есть, понимают, что это не сильно отличается от дачи в Подмосковье. Только магазин не всегда близко находится, нужно до него ехать.

Что же касается развития туризма в природоохранных зонах, то нужно строить гостиничные комплексы не в них самих, а рядом с ними, чтобы все было под жестким контролем, и на территориях не допускалось никаких нарушений.

Должны быть штрафы за мусор и проезд автомобилей, а в самих зонах должна поддерживаться чистота. А то сейчас как: приезжаешь в заповедную зону, где предполагается, что воду из озера можно пить, мусор все убирают, и при этом там катера постоянно ездят по рекам, шумят генераторы. Получается некоторое противоречие.