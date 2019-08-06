Аборты с доставкой на дом. Как в России устроен криминальный аптечный бизнес

В Москве оперативники обнаружили клинику, которая делала женщинам криминальные медикаментозные аборты – на любых сроках беременности. Всего за несколько десятков тысяч рублей. От рук лжемедиков пострадало несколько пациенток. Препаратов, которые женщинам назначали принимать, на территории России нет в свободном обороте. Однако их продают через незаконно работающие интернет-аптеки. Разбираемся в сложностях привлечения подобных медцентров к уголовной ответственности и в незаконном обороте "таблеток смерти" в России.



На любом сроке за ваши деньги

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Медицинская клиника "Евроклиник" на Третьей Тверской-Ямской оказалась в центре внимания оперативников из-за того, что их пациентка поступила с тяжелыми преждевременными родами и кровотечением. Причиной стал медикаментозный аборт на позднем сроке. Сейчас хозяйке клиники Наталье Г. предъявлено обвинение сразу по двум статьям: "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" и "Незаконное проведение искусственного прерывания беременности".

Пострадавшая пациентка Елена (имя изменено. – Прим. ред.) приехала в Москву из ближнего зарубежья. Влюбилась, а вскоре поняла, что ждет ребенка. Дети в ее планы не входили, однако прервать беременность она решилась лишь на 25-й неделе.

Согласно российскому законодательству, каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Прервать беременность она имеет право при сроке до двенадцати недель. Но есть исключения. Так, аборт можно сделать до 22 недель, если женщина зачала в результате изнасилования. А при наличии медицинских показаний разрешается прерывать беременность на любом сроке.



В Уголовном кодексе РФ также есть статья, предусматривающая наказание за незаконный аборт. Если прерывание беременности проводил человек, не имеющий высшего медицинского образования, то ему грозит штраф или обязательные работы. А если в результате его услуг женщина погибла или ее здоровью был нанесен тяжкий вред, то за это могут посадить в тюрьму на срок до пяти лет. Правоохранители выяснили, что клиника в центре Москвы работала нелегально.



Елене "подпольный" аборт обошелся в 30 тысяч рублей. Источники в правоохранительных органах рассказали Москве 24, что ценник на прерывание беременности в клинике варьировался от 10 до 40 тысяч рублей. Лжеакушеры поясняли пациенткам, что с увеличением срока беременности растет и уголовная ответственность. Поэтому если преследования правоохранителей избежать не получится, то пригодятся суммы, "отложенные на адвоката".

Таблетки, которые приняла Елена, подействовали совсем не так, как ожидали гинекологи. Врачам больницы, в которую она поступила после процедуры, пришлось бороться за жизнь девушки. Они и уведомили о случившемся правоохранительные органы. Вскоре удалось установить, что жертвами медицинского центра стали несколько женщин, а также несовершеннолетние девочки. Источник, близкий к расследованию, пояснил Москве 24, что клиника функционировала несколько лет. Жалоб на действия лжеврачей не было, так как женщины, обращающиеся в подобные учреждения, не хотят, чтобы кому-то стало известно об этом эпизоде их биографии.





источник в правоохранительных органах К сожалению, подобные дела расследовать катастрофически сложно. Картотека больных там практически не ведется. Все, на что смотрят так называемые гинекологи, так это на сумму денег, которую клиенты готовы отдать за аборт. А спектр их услуг выходил за рамки всего, в том числе и Уголовного кодекса.

Более того, оказалось, что лицензия, по которой работала клиника, на самом деле принадлежала совершенно другому медицинскому учреждению. Сыщики подозревают, что хозяйка "одолжила" свой документ за деньги.

Но лицензия, хоть и важнейший, но не единственный документ, который необходим для функционирования учреждения. Помимо этого, необходимы санитарно-эпидемиологическое заключение, лицензия на каждого отдельного врача, медицинские книжки на всех, включая уборщиков. А также лицензия на получение и использование медикаментов.



В данном случае речь идет о таблетках для прерывания беременности. Согласно регламентирующим актам, действующим в России, эти препараты применяются исключительно в стационаре и только под строгим наблюдением врача.

Спрос рождает предложение?

Но если привлечь к ответственности клинику и ее сотрудников можно, то куда сложнее поймать владельцев нелегальных интернет-аптек. В Сети есть десятки "магазинов смерти", которые готовы продать и доставить вам на дом препараты, которых вообще не должно быть в свободной торговле. Редакция Москвы 24 решила сделать контрольную закупку, чтобы разобраться, как работает этот бизнес.



Для того чтобы сделать аборт в домашних условиях, потребовалось всего 4 200 рублей и один день ожидания. И это гораздо дешевле, чем в лжеклинике на Тверской-Ямской. Более того, в некоторых "магазинах смерти" предусмотрены сезонные скидки на таблетки для аборта. Например, "только до 1 августа" препараты можно приобрести всего за 3 800. Это "выгодно", по мнению авторов рекламы.





При этом на сайте размещен рецепт препарата, в котором написано о противопоказаниях и обязательной предварительной консультации с врачом. То есть в нем содержится информация, указывающая на незаконность деятельности "аптеки". Для того чтобы оформить заказ, необходимо подтвердить, что тебе есть 18 лет. Всего лишь кликом. Примерно за сутки до доставки корреспонденту Москвы 24 позвонила оператор и поинтересовалась о сроке беременности и самочувствии. В ответ получила от редакции данные: шестая неделя беременности и температура выше 37 градусов из-за простуды.

Оператор заверила, что ни о каких последствиях можно не переживать. По ее мнению, температура абсолютно нормальная. Женщина также разъяснила, какие препараты и в каком порядке принимать. В конце разговора она рассказала, когда ждать курьера, и отправила письмо-подтверждение заказа на электронную почту.





Точно к указанному времени юноша-курьер привез таблетки для аборта. Вместо препарата в упаковке он протянул обычный бумажный конверт. В нем находились лист формата А4, сложенный втрое, и несколько таблеток в маленьком полиэтиленовом пакете. Он также заверил, что переживать не о чем. Корреспондент, притворившаяся беременной, попросила у него чек. И получила ответ: "Да вы что? Это же незаконно!"

Как оказалось, курьер в курсе, что доставляет. Он поделился, что его несколько раз задерживали полицейские за незаконный промысел. Правда, по его словам, все ограничилось лишь штрафами.

"К подобной деятельности можно задать вопросы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Бесспорно, стоит как минимум проверить данные действия на состав преступления по статьям "Незаконный оборот лекарственных препаратов" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", – заявил Москве 24 руководитель Лиги защиты пациентов Александр Саверский.

Неуловимые контрабандисты

Источники в правоохранительных органах рассказали, что привлечь подобные "магазины смерти" к ответственности по статье "Незаконное прерывание беременности" крайне тяжело. В отличие от ситуации с клиникой, тут формально беременной женщине просто отдают таблетки. Несмотря на то, что такой сайт обычно выглядит как интернет-магазин, у него полностью отсутствуют какие-либо реквизиты, название юридического лица. Формально, приобретая товар, женщина просто получает его бесплатно, потому что никаких финансовых операций при этом не фиксируется. Но все это ничего не стоит по сравнению с колоссальным вредом женскому здоровью, который может нанести прием этих лекарств. Более того, беcконтрольное применение таких препаратов может стать причиной смерти пациентки.



Чем опасны лжеаптеки – Препараты, которые вы покупаете, привозят без упаковки. Они могут быть просрочены. – Вам могут доставить не те лекарства, описание которых содержится на сайте, а их дешевые нелицензированные аналоги. – Ни кассовых чеков, ни квитанций нет. Формально никаких услуг такая аптека пациенту не оказывает. Поэтому и ответственности за ваше здоровье никто нести не будет. – Вы не сможете уберечь себя от анафилактического шока в случае индивидуальной непереносимости препарата. – Расчет необходимой дозировки производится исходя из неполных данных. Это может стать причиной незавершенного аборта и, как следствие, бесплодия или даже летального исхода.



В ассоциации аптечной деятельности Москве 24 подтвердили, что такая проблема существует и появилась она не вчера. "Подобные сайты неоднократно попадали в сегмент влияния Росздравнадзора, но, к сожалению, зачастую сложно технически отследить, кто за ними стоит", – рассказала Москве 24 руководитель аптечной гильдии Елена Неволина.





Елена Неволина руководитель аптечной гильдии Вообще любой отпуск лекарств через интернет сомнителен, тем более столь опасных препаратов, предназначенных для применения только в стационарах, под строгим наблюдением врача. Чаще всего эти таблетки контрабандой привозят из других государств. И тем более нет никаких гарантий, что препарат не просрочен.

По ее словам, препараты, которые запрещены к свободному обороту в российских аптеках, можно, хоть и по рецепту, но купить почти в любой аптеке Белоруссии. Именно оттуда они часто попадают в Россию. А аналоги таблеток, которые используются для прерывания беременности в отечественных больницах, в разы дороже, чем их белорусские заменители.

"Самое страшное, что подобными услугами могут воспользоваться несовершеннолетние. Явно никто не проверяет никаких документов перед продажей этих препаратов. К сожалению, сегодня в интернете можно заказать все что угодно. Только вот нести ответственность, в случае если гипотетическая десятиклассница пострадает, никто не будет", – подчеркнул в разговоре с Москвой 24 активист движения "Безопасная столица" Антон Акиньшин.

Легально и по ОМС

Фото: depositphotos/ alexraths

В Лиге защиты прав пациентов Москве 24 уточнили, что действующее российское законодательство, касающееся проведения абортов, признано одним из самых лояльных в мире. Прерывание беременности покрывает ОМС. В случае если женщина обратится в разрешенные сроки в женскую консультацию, ей проведут эту процедуру без дополнительных выплат.



"Женщина, желающая сделать аборт, должна прийти на прием в женскую консультацию. Ей сделают ультразвук, установят срок, возьмут анализы и выберут препарат в соответствии с результатами", – рассказала Москве 24 главный консультант "Лиги пациентов", юрист, педиатр, врач-генетик, кандидат медицинских наук Марина Зубкова.

Опрошенные Москвой 24 гинекологи в один голос твердят, что прерывать беременность без присмотра врача, тем более дома, категорически нельзя. "Прием подобных лекарств в домашних условиях катастрофически опасен и может стать причиной летального исхода. При проведении процедуры медикаментозного аборта очень много нюансов, у женщин может быть индивидуальная непереносимость препарата. Вероятность начала кровотечения очень высока. Женщина может просто потерять матку. Например, если плодное яйцо выйдет не полностью, а часть его останется", – предостерег акушер-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов.





Тимофей Кирпа-Иванов акушер-гинеколог Осложнения могут стоить жизни.

Другие врачи подтверждают слова коллеги. "Женщина не в состоянии адекватно оценивать степень кровотечения, – объясняет акушер-гинеколог Юлия Кубицкая. – Когда у нее начнется кровотечение, она попросту может лечь спать, довольная результативностью процедуры, но после этого уже не проснуться".

В настоящее время российская женщина, решившаяся на преступный аборт, не несет за это никакой ответственности. Могут быть наказаны только те люди, которые вызвались помочь ей в незаконном начинании. Они же будут отвечать, если процедура, о которой попросила беременная, повлечет за собой тяжкий вред ее здоровью или смерть.



Дарья Васильцева, Мария Шустрова