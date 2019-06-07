Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

7 июня, 00:40

Главная / Истории /

Как москвич лишился квартиры на Кутузовском из-за поддельной электронной подписи

"Живем в страхе". Как отнимают квартиры по поддельным электронным подписям
общество происшествия эксклюзив

Москвич Михаил Белоусов неожиданно для себя узнал, что квартира на Кутузовском проспекте, которую он купил около 10 лет назад, ему больше не принадлежит. Обратившись в полицию, мужчина выяснил, что несколько месяцев назад кто-то подделал его электронную подпись и продал жилплощадь. Разбираемся, каким образом это стало возможно и как не стать жертвой мошенников.

Фото: предоставлено героем статьи

Электронная подпись (ЭП) – аналогия обычной подписи, которую применяют, чтобы придать юридическую силу документации, находящейся на электронном носителе. Наличие электронной подписи позволяет заключать сделки без личного присутствия. Чтобы получить ЭП, необходимо обратиться в аккредитованный Минкомсвязи удостоверяющий центр.

Спасительная парковка

"Я купил автомобиль и подал документы на резидентскую уличную парковку в своем районе. Но мне было отказано, так как квартира, указанная в заявке, якобы мне не принадлежит. 2 мая я подал заявление в полицию. Тогда и выяснилось, что теперь моей квартирой владеет другой человек", – вспоминает поневоле бывший хозяин квадратных метров на Кутузовском проспекте Михаил Белоусов.

Мужчина заверил, что не знает нового владельца и прежде никогда о нем не слышал. В полиции Михаилу показали документы, согласно которым он продал жилье. А утвердил москвич сделку электронной подписью, сделанной в Краснодаре.

Но меня тогда не было в Краснодаре. Никаких электронных подписей я не делал. Я вообще смутно себе представляю, что это такое. В фирму, где подделали подпись, направили запрос, но пока ответа нет. Кроме того, для оформления ЭП мошенники завладели моими устаревшими паспортными данными: в них моей пропиской указан адрес, который я сменил еще в 2007 году.
Михаил Белоусов
потерпевший

Пока полиция проводит доследственную проверку, Михаил сделал экспертизу подписи, которая подтвердила подделку. С этим заключением мужчина обратился 3 мая в суд с требованием признать сделку о купле-продаже квартиры недействительной.

"Вероятность того, что мы победим в суде, велика. Возможно, новый владелец квартиры – тоже жертва мошенников. Он может и не знать, что у него появилась жилплощадь на Кутузовском проспекте. Злоумышленники могли похитить и его паспортные данные", – рассуждает Михаил.

По словам москвича, узнав о произошедшем, его семья две недели "жила в страхе", опасаясь, что придет новый хозяин и попытается отобрать квартиру. Мужчина отметил, что в полиции его успокоили: скорее всего, никто не объявится. По всей видимости, мошенники не успели закончить свою аферу.

"Обычно такие сделки перезаключаются много раз. Мошенники путают следы, "перепродавая" жилплощадь от пяти до десяти раз. И только одиннадцатый человек оказывается реальным добропорядочным владельцем, который приходит в квартиру, а вместо чистых стен видит ни о чем не подозревающих жильцов", – пояснил Москве 24 источник в правоохранительных органах.

К этому времени продавцов с деньгами уже, как правило, не найти.

Фото: предоставлено героем статьи

Квартира в дар

Михаил не единственный житель столицы, у которого отобрали квартиру с помощью поддельной электронной подписи. 14 мая москвичка Светлана Колосова разместила на своей странице в Facebook историю своего коллеги Романа, лишившегося жилплощади по схожей схеме. Женщина рассказала, что три года назад у мужчины умерла мама. Будучи единственным наследником, он попросил отца оформить на него квартиру в дар.

Папа не возражал, сам опасался, что он, пожилой человек, один прописан в квартире. Все оформили, документы положили в сейф. Вчера папа позвонил сыну в панике: на очередной платежке за квартиру значилась чужая фамилия.
Светлана Колосова
москвичка

В МФЦ отец и сын узнали, что квартира им больше не принадлежит. Якобы Роман подарил жилплощадь неизвестному мужчине еще в октябре 2018 года. А под дарственной стояли электронные подписи Романа и нового владельца. Потерпевшие немедленно обратились в полицию.

Новым хозяином жилплощади оказался житель Уфы, который и не подозревал о своем новом активе. Его электронная подпись также оказалась поддельной. Москве 24 сам Роман рассказал, что его аккаунт на портале госуслуг был взломан приблизительно за три дня до заключения поддельной сделки о дарении квартиры. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, связаны ли эти события. По его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", а Росеестр поставил запрет на любые действия с квартирой. Мужчина также подал заявление в суд с требованием признать сделку дарения квадратных метров недействительной. Первое заседание по делу назначено на 24 июня.

Фото: предоставлено героем статьи

Как не попасть на удочку мошенников

"Больше всего вопросов появляется к фирме, изготовившей поддельную электронную подпись. Подобные аферы провернуть достаточно сложно, ведь добросовестные специалисты обязательно потребуют оригиналы документов или нотариально заверенные копии", – подчеркнула в разговоре с Москвой 24 адвокат по вопросам недвижимости Мария Понаморева.

А источник в МВД уточнил, что с помощью подделанной ЭП мошенники могут не только отнять квартиру, но и оформить на ничего не подозревающего человека несколько фирм, "через которые потом ведется незаконная финансовая деятельность".

В свою очередь, руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц посоветовал всем обратиться в Роскомнадзор с запросом на выдачу своих электронных подписей.

В ведомстве вам сообщат, получали ли вы когда-либо электронную подпись. Если окажется, что вы ее не запрашивали, но получили, то это значит, что ее кто-то подделал. И тогда нужно бить тревогу, писать заявления, пока мошенники не совершили за вас какие-то незаконные операции.
Евгений Лифшиц
руководитель агентства кибербезопасности

Лифшиц добавил, что сейчас ведется работа над ужесточением действующего законодательства. По его мнению, после внесения правок количество пунктов выдачи электронных подписей уменьшится, а контроль за ними увеличится. "Я думаю также надо проработать вопрос создания единого реестра (электронных подписей. – Прим. ред.), чтобы человек мог проверить по нему информацию", – отметил эксперт.

"Для получения электронной подписи нужен пакет документов, с которым необходимо лично явиться в аккредитованный центр. Но мошенники либо пользуются недобросовестностью сотрудников подобных центров, либо вступают с ними в сговор. Тогда подписи оформляют по копиям документов, оказавшихся в руках злоумышленников", – пояснил руководитель агентства кибербезопасности.

Лифшиц заключил, что сейчас человек, желающий получить ЭП, может обратиться в любой аккредитованный центр нашей страны. Поэтому мошенники могут подделывать подписи без явки человека во всех регионах России.

Мария Шустрова, Дарья Васильцева

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать