Как москвич лишился квартиры на Кутузовском из-за поддельной электронной подписи

Москвич Михаил Белоусов неожиданно для себя узнал, что квартира на Кутузовском проспекте, которую он купил около 10 лет назад, ему больше не принадлежит. Обратившись в полицию, мужчина выяснил, что несколько месяцев назад кто-то подделал его электронную подпись и продал жилплощадь. Разбираемся, каким образом это стало возможно и как не стать жертвой мошенников.

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Электронная подпись (ЭП) – аналогия обычной подписи, которую применяют, чтобы придать юридическую силу документации, находящейся на электронном носителе. Наличие электронной подписи позволяет заключать сделки без личного присутствия. Чтобы получить ЭП, необходимо

Электронная подпись (ЭП) – аналогия обычной подписи, которую применяют, чтобы придать юридическую силу документации, находящейся на электронном носителе. Наличие электронной подписи позволяет заключать сделки без личного присутствия. Чтобы получить ЭП, необходимо обратиться в аккредитованный Минкомсвязи удостоверяющий центр.

Спасительная парковка

"Я купил автомобиль и подал документы на резидентскую уличную парковку в своем районе. Но мне было отказано, так как квартира, указанная в заявке, якобы мне не принадлежит. 2 мая я подал заявление в полицию. Тогда и выяснилось, что теперь моей квартирой владеет другой человек", – вспоминает поневоле бывший хозяин квадратных метров на Кутузовском проспекте Михаил Белоусов.

Мужчина заверил, что не знает нового владельца и прежде никогда о нем не слышал. В полиции Михаилу показали документы, согласно которым он продал жилье. А утвердил москвич сделку электронной подписью, сделанной в Краснодаре.





Михаил Белоусов потерпевший Но меня тогда не было в Краснодаре. Никаких электронных подписей я не делал. Я вообще смутно себе представляю, что это такое. В фирму, где подделали подпись, направили запрос, но пока ответа нет. Кроме того, для оформления ЭП мошенники завладели моими устаревшими паспортными данными: в них моей пропиской указан адрес, который я сменил еще в 2007 году.

Пока полиция проводит доследственную проверку, Михаил сделал экспертизу подписи, которая подтвердила подделку. С этим заключением мужчина обратился 3 мая в суд с требованием признать сделку о купле-продаже квартиры недействительной.

"Вероятность того, что мы победим в суде, велика. Возможно, новый владелец квартиры – тоже жертва мошенников. Он может и не знать, что у него появилась жилплощадь на Кутузовском проспекте. Злоумышленники могли похитить и его паспортные данные", – рассуждает Михаил.

По словам москвича, узнав о произошедшем, его семья две недели "жила в страхе", опасаясь, что придет новый хозяин и попытается отобрать квартиру. Мужчина отметил, что в полиции его успокоили: скорее всего, никто не объявится. По всей видимости, мошенники не успели закончить свою аферу.

"Обычно такие сделки перезаключаются много раз. Мошенники путают следы, "перепродавая" жилплощадь от пяти до десяти раз. И только одиннадцатый человек оказывается реальным добропорядочным владельцем, который приходит в квартиру, а вместо чистых стен видит ни о чем не подозревающих жильцов", – пояснил Москве 24 источник в правоохранительных органах.

К этому времени продавцов с деньгами уже, как правило, не найти.

Фото: предоставлено героем статьи

Квартира в дар

Михаил не единственный житель столицы, у которого отобрали квартиру с помощью поддельной электронной подписи. 14 мая москвичка Светлана Колосова разместила на своей странице в Facebook историю своего коллеги Романа, лишившегося жилплощади по схожей схеме. Женщина рассказала, что три года назад у мужчины умерла мама. Будучи единственным наследником, он попросил отца оформить на него квартиру в дар.





Светлана Колосова москвичка Папа не возражал, сам опасался, что он, пожилой человек, один прописан в квартире. Все оформили, документы положили в сейф. Вчера папа позвонил сыну в панике: на очередной платежке за квартиру значилась чужая фамилия.

В МФЦ отец и сын узнали, что квартира им больше не принадлежит. Якобы Роман подарил жилплощадь неизвестному мужчине еще в октябре 2018 года. А под дарственной стояли электронные подписи Романа и нового владельца. Потерпевшие немедленно обратились в полицию.

Новым хозяином жилплощади оказался житель Уфы, который и не подозревал о своем новом активе. Его электронная подпись также оказалась поддельной. Москве 24 сам Роман рассказал, что его аккаунт на портале госуслуг был взломан приблизительно за три дня до заключения поддельной сделки о дарении квартиры. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, связаны ли эти события. По его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", а Росеестр поставил запрет на любые действия с квартирой. Мужчина также подал заявление в суд с требованием признать сделку дарения квадратных метров недействительной. Первое заседание по делу назначено на 24 июня.

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Как не попасть на удочку мошенников

"Больше всего вопросов появляется к фирме, изготовившей поддельную электронную подпись. Подобные аферы провернуть достаточно сложно, ведь добросовестные специалисты обязательно потребуют оригиналы документов или нотариально заверенные копии", – подчеркнула в разговоре с Москвой 24 адвокат по вопросам недвижимости Мария Понаморева.

А источник в МВД уточнил, что с помощью подделанной ЭП мошенники могут не только отнять квартиру, но и оформить на ничего не подозревающего человека несколько фирм, "через которые потом ведется незаконная финансовая деятельность".

В свою очередь, руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц посоветовал всем обратиться в Роскомнадзор с запросом на выдачу своих электронных подписей.





Евгений Лифшиц руководитель агентства кибербезопасности В ведомстве вам сообщат, получали ли вы когда-либо электронную подпись. Если окажется, что вы ее не запрашивали, но получили, то это значит, что ее кто-то подделал. И тогда нужно бить тревогу, писать заявления, пока мошенники не совершили за вас какие-то незаконные операции.

Лифшиц добавил, что сейчас ведется работа над ужесточением действующего законодательства. По его мнению, после внесения правок количество пунктов выдачи электронных подписей уменьшится, а контроль за ними увеличится. "Я думаю также надо проработать вопрос создания единого реестра (электронных подписей. – Прим. ред.), чтобы человек мог проверить по нему информацию", – отметил эксперт.

"Для получения электронной подписи нужен пакет документов, с которым необходимо лично явиться в аккредитованный центр. Но мошенники либо пользуются недобросовестностью сотрудников подобных центров, либо вступают с ними в сговор. Тогда подписи оформляют по копиям документов, оказавшихся в руках злоумышленников", – пояснил руководитель агентства кибербезопасности.

Лифшиц заключил, что сейчас человек, желающий получить ЭП, может обратиться в любой аккредитованный центр нашей страны. Поэтому мошенники могут подделывать подписи без явки человека во всех регионах России.

Мария Шустрова, Дарья Васильцева