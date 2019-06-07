Как москвич лишился квартиры на Кутузовском из-за поддельной электронной подписи

Москвич Михаил Белоусов неожиданно для себя узнал, что квартира на Кутузовском проспекте, которую он купил около 10 лет назад, ему больше не принадлежит. Обратившись в полицию, мужчина выяснил, что несколько месяцев назад кто-то подделал его электронную подпись и продал жилплощадь. Разбираемся, каким образом это стало возможно и как не стать жертвой мошенников.
Спасительная парковка
"Я купил автомобиль и подал документы на резидентскую уличную парковку в своем районе. Но мне было отказано, так как квартира, указанная в заявке, якобы мне не принадлежит. 2 мая я подал заявление в полицию. Тогда и выяснилось, что теперь моей квартирой владеет другой человек", – вспоминает поневоле бывший хозяин квадратных метров на Кутузовском проспекте Михаил Белоусов.
Мужчина заверил, что не знает нового владельца и прежде никогда о нем не слышал. В полиции Михаилу показали документы, согласно которым он продал жилье. А утвердил москвич сделку электронной подписью, сделанной в Краснодаре.
Пока полиция проводит доследственную проверку, Михаил сделал экспертизу подписи, которая подтвердила подделку. С этим заключением мужчина обратился 3 мая в суд с требованием признать сделку о купле-продаже квартиры недействительной.
"Вероятность того, что мы победим в суде, велика. Возможно, новый владелец квартиры – тоже жертва мошенников. Он может и не знать, что у него появилась жилплощадь на Кутузовском проспекте. Злоумышленники могли похитить и его паспортные данные", – рассуждает Михаил.
По словам москвича, узнав о произошедшем, его семья две недели "жила в страхе", опасаясь, что придет новый хозяин и попытается отобрать квартиру. Мужчина отметил, что в полиции его успокоили: скорее всего, никто не объявится. По всей видимости, мошенники не успели закончить свою аферу.
"Обычно такие сделки перезаключаются много раз. Мошенники путают следы, "перепродавая" жилплощадь от пяти до десяти раз. И только одиннадцатый человек оказывается реальным добропорядочным владельцем, который приходит в квартиру, а вместо чистых стен видит ни о чем не подозревающих жильцов", – пояснил Москве 24 источник в правоохранительных органах.
К этому времени продавцов с деньгами уже, как правило, не найти.
Квартира в дар
Михаил не единственный житель столицы, у которого отобрали квартиру с помощью поддельной электронной подписи. 14 мая москвичка Светлана Колосова разместила на своей странице в Facebook историю своего коллеги Романа, лишившегося жилплощади по схожей схеме. Женщина рассказала, что три года назад у мужчины умерла мама. Будучи единственным наследником, он попросил отца оформить на него квартиру в дар.
В МФЦ отец и сын узнали, что квартира им больше не принадлежит. Якобы Роман подарил жилплощадь неизвестному мужчине еще в октябре 2018 года. А под дарственной стояли электронные подписи Романа и нового владельца. Потерпевшие немедленно обратились в полицию.
Новым хозяином жилплощади оказался житель Уфы, который и не подозревал о своем новом активе. Его электронная подпись также оказалась поддельной. Москве 24 сам Роман рассказал, что его аккаунт на портале госуслуг был взломан приблизительно за три дня до заключения поддельной сделки о дарении квартиры. Теперь правоохранительным органам предстоит выяснить, связаны ли эти события. По его словам, полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество", а Росеестр поставил запрет на любые действия с квартирой. Мужчина также подал заявление в суд с требованием признать сделку дарения квадратных метров недействительной. Первое заседание по делу назначено на 24 июня.
Как не попасть на удочку мошенников
"Больше всего вопросов появляется к фирме, изготовившей поддельную электронную подпись. Подобные аферы провернуть достаточно сложно, ведь добросовестные специалисты обязательно потребуют оригиналы документов или нотариально заверенные копии", – подчеркнула в разговоре с Москвой 24 адвокат по вопросам недвижимости Мария Понаморева.
А источник в МВД уточнил, что с помощью подделанной ЭП мошенники могут не только отнять квартиру, но и оформить на ничего не подозревающего человека несколько фирм, "через которые потом ведется незаконная финансовая деятельность".
В свою очередь, руководитель агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц посоветовал всем обратиться в Роскомнадзор с запросом на выдачу своих электронных подписей.
Лифшиц добавил, что сейчас ведется работа над ужесточением действующего законодательства. По его мнению, после внесения правок количество пунктов выдачи электронных подписей уменьшится, а контроль за ними увеличится. "Я думаю также надо проработать вопрос создания единого реестра (электронных подписей. – Прим. ред.), чтобы человек мог проверить по нему информацию", – отметил эксперт.
"Для получения электронной подписи нужен пакет документов, с которым необходимо лично явиться в аккредитованный центр. Но мошенники либо пользуются недобросовестностью сотрудников подобных центров, либо вступают с ними в сговор. Тогда подписи оформляют по копиям документов, оказавшихся в руках злоумышленников", – пояснил руководитель агентства кибербезопасности.
Лифшиц заключил, что сейчас человек, желающий получить ЭП, может обратиться в любой аккредитованный центр нашей страны. Поэтому мошенники могут подделывать подписи без явки человека во всех регионах России.
Мария Шустрова, Дарья Васильцева